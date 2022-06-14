Zilliyet tapu ne demektir? Zilliyet ne demektir?

Zilliyet kelimesi aslında onu kullanma hakkına sahip olmak anlamında kullanılmaktadır. Bu hak ile bir eşya üzerinde hakimiyet hakkı doğar. Zilliyet tapusunun nelerle dolu olduğu ve ne anlama geldiği de merak ediliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Menkul veya taşınmaz mal üzerindeki hakimiyet Zilliyet ile ifade edilir. Bu durum, taşınmaz üzerinde kanunu kullanma hakkını ifade eder. Bu hak sayesinde kişi veya kişiler bu taşınmaz üzerinde hakimiyet sahibi olurlar. Mülkiyet, mülk sahibi olmanın dışında bir hak olarak ifade edilir. Hakkı olanlar arasında Zilyet olarak bilinir. Yani mal sahibi evini kiraya verdiğinde, kiracı Zilliyet hakkını alır.

Zilliyet tapu ne anlama geliyor?

Zilliyet tapusunun ne anlama geldiği merak ediliyor. Bu aslında resmi bir işlem değildir. Ancak tapusu olmayan gayrimenkullerin kullanım durumunu göstermek için kullanılır.

Zilliyet tapu nedir? Zilliyet tapu ne anlama geliyor?

Tapu senedi olan bir yerin satış işlemleri hakkında iyi bir araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma Kadastro Müdürlüklerinden yapılabilir. Bu araştırma ile gayrimenkulün son durumu ve alınması gereken aksiyonlar öğrenilecek.

Tapu senedi alabilmek için farklı statülere sahip olması gerekir. Yani 2b taşınmazı sarı alan adına veya hazine adına tescil edilmiş ise yapılacak işlemler farklılık göstermektedir.