Zeytinyağının içerisine tuz ruhu koyarsanız...

İnsan sağlığına en faydalı yağlar listesinde başı zeytinyağı çekiyor. Kolesterolü dengeleyen, kalp ve damar hastalıklarından koruyan, karaciğeri toksinlerin zararlarından koruyan zeytinyağı vücudumuza çok faydalıdır. Fakat tüm bu faydalar için kullandığımız zeytinyağının hakiki olması gerekiyor. Peki hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır? Sizler için araştırdık...



Yemeklerin, salataların vazgeçilmezi şifa deposu zeytinyağı insan sağlığına en faydalı yağdır. Kolesterolü dengeleyen, kalp damar hastalıklarından vücudu koruyan, karaciğerin toksinlerden zarar görmesini engelleyen zeytinyağı kendine has tat, koku ve lezzete sahiptir. Hal böyleyken hepimiz mutfaklarımızda zeytinyağı kullanıyoruz. Fakat piyasada birçok sahte zeytinyağı satılıyor. Kullandığımız zeytinyağının hakiki olması çok önemlidir.

Zeytinyağınn hakiki olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Zeytinyağının lezzetli ve şifalı olması için hakiki olması gerekir. Hakiki olup olmadığını anlamak için birkaç test vardır.

Donma testi

Zeytinyağının hakiki olup olmadığını anlamanın en kolay yolu donma testidir. Boş bir bardağın içerisine zeytinyağı doldurup bu bardağı derin dondurucuya koyun ve yarım saat bekletip çıkartın. Çıkarılan zeytinyağının her yeri aynı şekilde donduysa zeytinyağı hakikidir. Fakat bazı yerleri donmuş, bazı yerleri ise sıvı haldeyse o zeytinyağı çok büyük bir ihtimalle hakiki değildir. Çünkü hakiki zeytinyağının donma derecesi 0 ile 6 derece arasıdır.

Su testi

Bir badağın yarısını ılık suyla doldurun. Ardından üzerine az miktarda zeytinyağı ekleyin. Eğer zeytinyağı suyun yüzeyinde kalıyorsa ve baloncuklar çıkarıyorsa o zeytinyağı hakikidir. Fakat zeytinyağı hiçbir baloncuk çıkarmadan suyun yüzeyinde dairesel bir şekilde kalıyor ve daha sonra suya karışıyorsa o zeytinyağı hakiki değildir. Zeytinyağı gibi üste çıkmak deyimi buradan gelmektedir.

Tuz ruhu testi

Bir çay bardağının yarısını zeytinyağıyla doldurun ve kalan kısmına da tuz ruhu ekleyip bardağı tamamen doldurun. Eğer tuz ruhu zeytinyağı ile bütünleşmiyorsa ve sarı rengini koruyorsa o zeytinyağı hakikidir. Fakat bardaktaki zeytinyağının rengi pembeleşiyor ise o zeytinyağı hakiki değildir.

Tadım ve koku testi

Zeytinyağı genzinizi yakıyor, fakat midenizi yakmıyor ise o zeytinyağı hakikidir. Midede yakma hissi yaratan zeytinyağı hakiki değildir. Zeytinyağından baskın olarak zeytin kokusu alınmalıdır. Eğer bunun yerine boya kokusuna benzer bir koku alınıyor ise hakiki değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.