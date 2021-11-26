Zeytinyağının bu kullanım alanlarını biliyor muydunuz?

Zeytinyağı yağ asitleri ve vitamin açısından çok zengin bir besindir. Onu yemeklerde sık sık kullanırız. Peki onun başka kullanım alanları da olduğunu biliyor muydunuz? Sizler için araştırdık...



Zeytin ağacının meyvesinden elde edilen yeşil sarı bir renkte olan sıvı yağa zeytinyağı denir. Zeytinyağı, zeytinin çekirdeğiyle birlikte sıkılmasıyla elde edildiği için, tohumlardan elde edilir. Zeytinyağının vücudumuza birçok yararı bulunur. Kendine has bir aroması olan bu yağı sık sık mutfaklarımızda kullanırız. Fakat zeytinyağının yemek dışında da birçok kullanım alanı vardır.

Zeytinyağının birbirinden farklı kullanım alanları

İki çorba kaşığı balın içerisine iki çorba kaşığı zeytinyağını ekleyip güzelce karıştırıp fırçayla saçlarınıza sürün ve daha sonra her zamanki gibi şampuanla yıkayın. Bu karışım sayesinde saçlarınız beslenecek, güçlenecek ve parlayacaktır.

Bir tatlı kaşığı zeytinyağının içerisine bir tatlı kaşığı şeker ekleyip bu karışımı scrub olarak dudaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Bir pamuğa bir çay kaşığı zeytinyağı döküp gözünüzün üzerinde bekletin. Daha sonra yine bu pamukla gözünüzdeki makyajı kolayca çıkarabilirsiniz.

Sıvı sabunlarınızın içerisine zeytinyağı karıştırıp o şekilde kullanırsanız elleriniz beslenecektir.

Makyaj fırçalarınızı temizlemek için iki ölçü antibakteriyel savun ve bir ölçü zeytinyağını ılık suyun içerisine ekleyip makyaj fırçalarını bu karışımın içerisinde on dakika bekletip daha sonra ovarak yıkarsanız makyaj fırçalarınız tertemiz olacaktır.

Saçlarınız kırılıyorsa bir kahve fincanı zeytinyağını biraz ısıtıp tüm saçınıza maske olarak uygulayın. Yağı saçınızda yirmi dakika bekletip daha sonra her zamanki gibi şampuanla yıkayın. Bu sayede saçlarınız onarılacak ve bir daha kırılmayacaktır.

Ellerinizde boya kalıntıları veya lekeler varsa zeytinyağıyla ellerinizi ovup beş dakika bu şekilde bekletip daha sonra ılık su ve savunla yıkarsanız lekeler kolay bir şekilde çıkacaktır.

Mobilyalarınızı parlatmak istiyorsanız yumuşak bir bezin üzerine bir çay kaşığı zeytinyağı dökün. Daha sonra bu bezle nazik bir şekilde mobilyanızı ovun. Bu sayede mobilyanız parıl parıl parlayacaktır.

Bebeğinizin poposunda bez yüzünden pişik ve kızarıklık oluştuysa o bölgeyi zeytinyağı sürerek rahatlatabilirsiniz.

Ayakkabılarınızın daha parlak görünmesi için yumuşak bir beze zeytinyağı damlatıp bu bezle ayakkabılarınızı nazikçe ovabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.