Zeytinyağı ikinci kez kullanılmaya uygun mudur?

Zeytinyağı yağ asitleri ve vitamin açısından çok zengin bir besindir. Onu yemeklerde, salatalarda, soslarda sık sık kullanırız. Fakat zeytinyağına dair bildiklerimizin birçoğu yanlış. Gelin onu tüm detaylarıyla daha yakından tanıyalım...



Zeytinyağı sarmayı, sebze yemeklerini , salataları, sosları güzelleştiriyor ve mükemmel bir aroma katıyor. Her çeşidini ayrı ayrı seviyoruz. Fakat kulaktan dolma bilgilerde bazen ondan uzak turmayı tercih ediyoruz. Fazla ısınınca yanacağını düşünüp kızartma yaparken ayçiçek, uzun uzadıya pişireceğimiz yemekler olduğunda ise mısır özü yağları tercih ediyoruz. Peki bu doğru mu?

Zeytinyağı yüksek sıcaklığa dayanmıyor mu?

İtalya'da Bolonya Üniversitesi'nin Gıda Bilimi Bölümü tarafından yapılan araştırmanın sonucunda zeytinyağının özellikle de sızma zeytinyağının soteleme, kızartma gibi işlemlerde kullanabilecek kadar yüksek ısıya dayanıklı bir yapıda olduğu görülüyor.

Yüksek sıcaklık zeytinyağını iyi yağdan kötü yağa dönüştürür mü?

Özellikle sızma zeytinyağı sağlığımıza çok faydalıdır. Bu faydanın asıl nedeni içeriğindeki antioksidan gibi davranan fenollerdir. Natürel sızma zeytinyağının kaliteli bir yağ olarak görülmesinin sebebi fenoller açısından oldukça zengin bir yapıda olmasıdır.

Zeytinyağı içeriğindeki fenoller sayesinde serbest radikallerden ve toksik yapılardan vücudumuzu korur. Zeytinyağının aslında ısıya dayanıklı olduğu da düşünüldüğünde kötü bir yağa dönüştüğüne dair kesin bilgi olmadığını görüyoruz.

Kızartma yaparken zeytinyağı kullanılabilir mi?

Kızartma yaparken zeytinyağının mısır, ayçiçek gibi yağlardan daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Amerika'daki ACS'nin (Journal of Agricultural and Food Chemistry) konu üzerine yaptığı bilimsel açıklamada hem sızma hem de riviera zeytinyağlarının, kanola yağı gibi yağlardan çok daha sağlıklı olduğu ve kızartma yaparken kullanılmaya daha uygun olduğu söyleniyor.

International Olive Council araştırmasında 220 derece kaynama noktasıyla zeytinyağının en dayanıklı yağlardan biri olduğunu ve bu ısıda bile yapısını koruyabilen nadir yağlardan olduğunu söylüyor.

Zeytinyağı ikinci kez kullanılmaya uygun mudur?

Tüm yağlarda olduğu gibi zeytinyağında da kızartma için bir kez daha kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Bir yağı ikinci defa kullandığımızda yapısı değişiyor ve sağlığımıza zararlı olabiliyor.

Serbest radikallerden zengin hale gelen yağlar, yemeğinizin tadını etkiliyor ve sağlığımıza zarar veriyor. Bu yüzden her seferinde temiz bir yağ kullanmak en doğrusudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.