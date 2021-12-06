Zeytinyağı göğüs kanserinden koruyor

Zeytinyağı yağ asitleri ve vitamin açısından çok zengin bir besindir. Onu yemeklerde sık sık kullanarak vücudumuza sağladığı faydalardan yararlanabiliriz. Gelin zeytinyağının vücudumuza katkılarını öğrenelim ve onu daha bilinçli tüketelim...



Zeytin ağacının meyvesinden elde edilen yeşil sarı bir renkte olan sıvı yağ zeytinyağıdır. Zeytinyağı, zeytinin çekirdeğiyle birlikte sıkılmasıyla elde edilir. Zeytinyağının vücudumuza birçok yararı bulunur. Bu yüzden kendine has bir aromaya sahip bu yağı sık sık mutfaklarımızda kullanmaya özen göstermemiz gerekir.

Zeytinyağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Zeytinyağının içerisinde tekli doymamış yağ denilen yağlar bulunur. Bu yağlar, diğer sıvı ya da katı yağlar gibi kötü kolesterolü tetiklemez. Aksine kolesterol seviyesinin dengelenmesin yardımcı olur.

Zeytinyağı, içerisindeki A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini sayesinde kemik gelişimine önemli katkılarda bulunur. Kemikler için çok önemli olan kalsiyumun vücuttan atılmasına engel olur ve bu sayede kemikler gelişmek için ihtiyacı olan kalsiyum ve vitamini alabilir. Büyüme çağındaki çocuklar için zeytinyağı tüketimi bu yüzden çok önemlidir.

Zeytinyağının içerisinde bol miktarda lif bulunur. Bu yüzden diğer lifli gıdalarda olduğu gibi zeytinyağı da sindirim sistemimize birçok fayda sağlar.

Zeytinyağının içerisinde fenolik bileşikler bulunur. Bu bileşikler merkezi sinir sistemimizdeki dokuların normal yapısının bozulmasını önler ve dejenerasyona uğramalarına engel olur. Bu da uzun yıllar boyunca sinir sistemimizin sağlıklı bir şekilde işlemeye devam etmesini sağlar.

Zeytinyağı içerisindeki fenolik bileşikler sayesinde kalp ve damar sağlığımıza da olumlu katkılar sağlar. Bu bileşikler, damarlarda oluşan basıncı düşürür, yani tansiyonun düşmesini sağlar. Bu sayede damarlarımız sağlıklı kalır. Damar tıkanıklığı ve yüksek tansiyona bağlı olarak oluşabilecek kalp rahatsızlıkları riskinin önüne geçer.

Antioksidanlar, vücudumuzda zehir etkisi gösterebilecek zararlı maddeleri dışarı atıp hücrelerin sağlığını korumakla vazifelidir. Antioksidanlardan zengin zeytinyağı, cildimize zarar verebilecek her şeye karşı etkilidir. Zeytinyağını cildinize harici olarak uygulayarak da faydalarından yararlanabilirsiniz.

Karaciğer toksinlerle baş etme konusunda vücudumuzda en çok görev alan organlarımızdan biridir. Bu yüzden antioksidan özelliğe sahip gıdalar karaciğere çok iyi gelir. Zeytinyağı da antioksidandan zengin bir besindir. Bu sayede toksinlerin karaciğere zarar vermesine engel olur.

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