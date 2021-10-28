Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mı?

Faydaları saymakla bitmeyen zeytinin çekirdeğini birçok insan yutuyor. Peki zeytin çekirdeği yutmak faydalı mı yoksa zararlı mı? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım...



Zeytin, yaprağından tutun da yağına kadar şifa deposu bir besindir. Yeşili, siyahı ayırt edilmeden severek kahvaltılarda tüketilir, yemeklerde yağı kullanılır, yaprağından çay demlenip afiyetle tüketilir.

Zeytinin çekirdeğini birçok insan yutar. Fakat uzmanlar bu konuda ikiye ayrılıyor. Kimi uzman zeytin çekirdeğinin faydalı olduğunu kimi ise zararlı olduğunu söylüyor. Gelin bu konuya birlikte bakalım...

Zeytin çekirdeğini yutmak faydalı mı?

Birçok uzman zeytinin çekirdeğinin de zeytin gibi faydalı olduğunu, çöpe atmayıp tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Dr. Fevzi Özgönül zeytin çekirdeğinin özellikle sindirim sistemine birçok yararı olduğunu söylüyor. Zeytin çekirdeğinin mide problemlerine, kolesterole ve daha birçok sağlık problemine fayda sağladığını belirtiyor.

Birçok insan zeytin çekirdeğinin bağırsakların tıkanmasına neden olduğunu düşünüyor. Dr. Fevzi Özgönül bu konu hakkında; "Zeytin çekirdeğinin selülozik yapısını tamamıyla eriten enzimlerimiz ve mide asidimiz sayesinde zeytin çekirdeğini yuttuğunuzda korkmayın, bağırsaklarınız tıkanmaz, zeytin çekirdeğinin sivri uçları da size zarar vermez." ifadelerini kullanıyor.

Zeytin çekirdeğinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Zeytin çekirdeği mide iç yüzeyini güçlendiriyor ve bu sayede mide yanmalarının önüne geçiyor. Bağırsağı güçlendirerek kabızlık problemini ortadan kaldırıyor. Kahvaltıda zeytin çekirdeği yutulduğunda selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlıyor ve bu sayede sindirim sistemini güçlendiriyor, selüloz içeren birçok besinin de sindirimini kolaylaştırıyor. Ülser, gastrit gibi mide problemlerine şifa oluyor. Basur oluşumunu ve prostat kanserini önlüyor. Kanserojen hücre oluşumu riskini en aza indiriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor.

Zeytin çekirdeği yutmak vücuda zararlı mı?

Zeytin çekirdeğinin vücuda faydalı olduğunu söyleyenler kadar zararlı olduğunu söyleyenler de var. Bu görüşün sahipleri sofralık zeytinin işlem gördüğü için yapısının değiştiğini ve şifa etkisini kaybettiğini düşünüyor. Ayrıca zeytin çekirdeğinin fayda sağlamadığı gibi mideyi yorup zararlı hale geldiğini savunuyorlar.

Araştırmacı Faruk Durukan zeytin çekirdeği konusunda "Halk arasında faydalı olarak bilinen, zeytin çekirdeklerinin yutulması konusu yanlış bilgidir. Zeytin çekirdeğinin yutulması son derece zararlıdır. Zeytin çekirdeği yutulduğunda vücuda hiçbir fayda sağlamayacağı gibi vücudu yorar. Çünkü insanların yuttuğu zeytin çekirdekleri, sofralık zeytinlerin çekirdekleridir. Bu zeytinler fermente olmuştur. Yani turşu olmuştur ve çekirdekteki embriyoda bulunan bütün faydaları bozulmuş oluyor" diyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.