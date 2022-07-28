Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in, senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı Zeytin Ağacı dizisi bugün itibarıyla Netflix'te yayınlandı. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir? Zeytin Ağacı dizi oyuncuları kimdir, nerede çekildi? Zeytin Ağacı dizisi nerede yayınlanıyor? İşte detaylar...

Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un paylaştığı Netflix'in Zeytin Ağacı dizisi bugün itibarıyla yayınlandı. Konusu ve oyuncuları yayınlandığından beri merakla aranıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi hakkında merak edilenler haberimizde. İşte Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir? Zeytin Ağacı dizi oyuncuları kimdir? Zeytin Ağacı dizisi nerede yayınlanıyor? sorularının cevabı...

Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir?

Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” ile başlayan serüveni, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi hayatları için yepyeni kararlar almalarına olanak tanır.

Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla'dır.

Ada, Sevgi'nin Ayvalık'ta alternatif bir terapiye gitme isteğini isteksizce kabul edince, üç kız arkadaş yola çıkar. Ada beklenmedik bir kişiyle karşılaşır ve eski yaralar depreşir.

Kanser teşhisi konan Sevgi, hastaneye yatmak yerine Zaman adında gizemli bir adamı bulmak için Ayvalık'a gider. Sevgi'yi bu yolculukta yalnız bırakmayan arkadaşları Ada ve Leyla'nın hayatları eskisi gibi olmayacaktır.

Zeytin Ağacı dizi oyuncuları kimdir?

Tuba Büyüküstün - Ada

Seda Bakan - Leyla

Boncuk Yılmaz - Sevgi

Murat Boz - Toprak

Fırat Tanış - Zaman

Rıza Kocaoğlu - Fikret (Fiko)

Füsun Demirel - Muko

Serkan Altunorak - Selim

Umut Kurt - Erdem

Zeytin Ağacı dizisi nerede yayınlanıyor?

Zeytin Ağacı dizisi bugün itibarıyla Netflix'te yayınlanmaya başladı.