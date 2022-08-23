Zeynep Koçak ile Oğuzhan Koç sevgili miydi? Zeynep Koçak aldatıldı mı? Oğuzhan Koç Zeynep Koçak'ı aldattı mı? soruları şu sıralar magazin gündemini takip edenler tarafından sıkça soruluyor. Çok Güzel Hareketler ile ünlenen Zeynep Koçak kendisine sorulan 'hiç aldatıldın mı?' sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdı. Akıllara Aldatılma konusunun Oğuzhan Koç zamanında mı olduğu sorularının gelmesine neden olan yanıtına karşı düzeltme açıklaması yapan Zeynep Koçak cevabının yanlış anlaşıldığını belirtti.

Zeynep Koçak ile Oğuzhan Koç sevgili miydi? Zeynep Koçak aldatıldı mı? Oğuzhan Koç Zeynep Koçak'ı aldattı mı? soruları şu sıralar magazin gündemini takip edenler tarafından sıkça soruluyor. Çok Güzel Hareketler ile ünlenen Zeynep Koçak kendisine sorulan "hiç aldatıldın mı?" sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdı. Akıllara Aldatılma konusunun Oğuzhan Koç zamanında mı olduğu sorularının gelmesine neden olan yanıtına karşı düzeltme açıklaması yapan Zeynep Koçak cevabının yanlış anlaşıldığını belirtti.

Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Zeynep Koçak son zamanlarda ekranlarda pek fazla görünmüyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zeynep Koçak bir takipçisinin Instagram üzerinden sorduğu “hiç aldatıldın mı?” sorusuna verdiği cevap ile konuşuluyor. Zeynep Koçak'ın bu soruya “Google'la” yanıtını vermesi “Oğuzhan Koç'u mu belirtti?” sorusu akıllara gelmişti.

Zeynep Koçak ile Oğuzhan Koç sevgili miydi?

Zeynep Koçak ile Oğuzhan Koç yıllar önce bir birliktelik yaşamışlardı. Çok Güzel Hareketler skeçlerinin yayınlandığı tarihlerde sevgili olan çift daha sonra ayrıldıklarını duyurmuştu.

Zeynep Koçak aldatıldı mı?

Zeynep Koçak'ın aldatılma konusuna verdiği yanıt çok konuşuldu. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Koçak yeni bir açıklama yaptı. Koçak şunları söyledi; “Sevgili arkadaşlar, dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki "google it" her soru cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, Youtube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir. Bu güne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da... Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam. Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim. Ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen. Sevgiler...”

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir nişanlandı

Düğün hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç nişanlandı. İkiliyi, bu mutlu gününde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Uzun süredir birlikte olan Demet Özdemir (30) ve Oğuzhan Koç (37) çifti nişanlandı.