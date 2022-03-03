Zeynep Koçak: 37 kiloydum | Zeynep Koçak değişimi

Zeynep Koçak değişimi ile gündeme geldi. Önceden 37 kilolara kadar düştüğünü belirten Zeynep Koçak'ın kilo almasıyla birlikte herkes ünlü oyuncuyu araştırmaya başladı. İşte Koçak'ın değişimi....

Zeynep Koçak değişimi ile gündeme geldi. Önceden 37 kilolara kadar düştüğünü belirten Zeynep Koçak'ın kilo almasıyla birlikte herkes ünlü oyuncuyu araştırmaya başladı. İşte Koçak'ın değişimi....

Zeynep Koçak değişimi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Zeynep Koçak, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Koçak, muhabirlerin sorularını cevapladı, değişimi hakkında ilk kez konuştu.

Oyuncu, sosyal medyada ve dijital medyada değişimi hakkında yapılan haberlerle ilgili "Her ay bir haber çıkıyor. Düzenli olarak birileri şok oluyor. Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 56 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" dedi.

.