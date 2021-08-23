Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Zeynep Gül Yılmaz nereli? Gül yılmaz hayatı biyografisi

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz trafikte bir ihbar nedeniyle aracını çeviren polislere söylediği sözler nedeniyle gündeme geldi. Olay sonrası sosyal medyada da gündeme gelen Zeynep Gül Yılmaz'ın kim olduğu araştırılamaya başlandı. Peki Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Zeynep Gül Yılmaz nereli ve kaç yaşında? Ak Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz trafikte bir ihbar nedeniyle aracını çeviren polislere söylediği sözler nedeniyle gündeme geldi. Olay sonrası sosyal medyada da gündeme gelen Zeynep Gül Yılmaz'ın kim olduğu araştırılamaya başlandı. Peki Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Zeynep Gül Yılmaz nereli ve kaç yaşında? Ak Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile polisler arasında yaşanan diyolog sosyal medyanın en çok tartışıla konuları arasına girdi. Gül Yılmaz'ın aracı polis ekpleri tarafından bir ihbar doğrultusunda Mersin'in Erdemli ilçesinde durduruldu. Araçta milletvekili olduğunu gören polis ekipleri durumu izah etmöeye çalıştı. Polisler "Plakanız otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor." dedi Bunun üzerine Zeynep Gül Yılmaz ''Yani bu benim sorunum mu? Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor içeriye, uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabamı. Senin adın ne?'' diyerek tepki gösterdi. Olay sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Zeynep Gül Yılmaz nereli?

Zeynep Gül Yılmaz kimdir?

Zeynep Gül Yılmaz 1976 yılında Mersin'in Mut İlçesi'nde dünyaya geldi.

45 yaşında olan Zeynep Gül Yılmaz'ın babasının adı Memet, annesinin adı ise Ayşedir.

Zeynep Gül Yılmaz AK Parti Mersin Milletvekildir.

Zeynep Gül Yılmaz hukukçudur.

Üniversite eğitimine kadar olan eğitimimi Mersin'de tamamlayan Zeynep Gül Yılmaz üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Zeynep Gül Yılmaz Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldığı yüksek lisans eğitimi de tez aşamasındadır.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden arabuluculuk, Hacettepe Üniversitesi' nden kamu ihale hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden enerji hukuku, Rekabet Kurumu'ndan ise rekabet hukuku sertifika programı eğitimlerini alan Zeynep Gül Yılmaz Ankara Barosu, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD), Kadın Adayları Destekleme Derneği, Mersinliler Derneği, Mutlular Derneği ile Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği üyesi olarak sosyal sorumluluk alanlarında da aktif olarak çalışmaktadır.

2012 yılından bu yana Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini ve Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken Mersin Milletvekilliği adaylığı başvurusu sonucunda Mersin' den 4. sıra milletvekili adayı gösterilmiştir.

Zeynep Gül Yılmaz İngilizce biliyor.

Zeynep Gül Yılmaz evli ve iki çocuk annesidir.

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