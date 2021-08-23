Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz nereli, kaç yaşında?

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın kim olduğu internette oldukça sık araştırılıyor. Mersinlilerin sevdiği bir isim olan ve Mersin'in sorunlarını meclise taşıyan Zeynep Gül Yılmaz kimdir? İşte 1976 yılında Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya gelen Zeynep Gül Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın kim olduğu internette oldukça sık araştırılıyor. Mersinlilerin sevdiği bir isim olan ve Mersin'in sorunlarını meclise taşıyan Zeynep Gül Yılmaz kimdir? İşte 1976 yılında Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya gelen Zeynep Gül Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi.

Son günlerde Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. İşte Zeynep Gül Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Zeynep Gül Yılmaz kimdir?

Zeynep Gül Yılmaz 1976 yılında Mersin'in Mut İlçesi'nde dünyaya geldi.

45 yaşında olan Zeynep Gül Yılmaz'ın babasının adı Memet, annesinin adı ise Ayşedir.

Zeynep Gül Yılmaz AK Parti Mersin Milletvekildir.

Zeynep Gül Yılmaz hukukçudur.

Üniversite eğitimine kadar olan eğitimimi Mersin'de tamamlayan Zeynep Gül Yılmaz üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Zeynep Gül Yılmaz Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldığı yüksek lisans eğitimi de tez aşamasındadır.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden arabuluculuk, Hacettepe Üniversitesi' nden kamu ihale hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden enerji hukuku, Rekabet Kurumu'ndan ise rekabet hukuku sertifika programı eğitimlerini alan Zeynep Gül Yılmaz Ankara Barosu, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD), Kadın Adayları Destekleme Derneği, Mersinliler Derneği, Mutlular Derneği ile Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği üyesi olarak sosyal sorumluluk alanlarında da aktif olarak çalışmaktadır.

2012 yılından bu yana Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini ve Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken Mersin Milletvekilliği adaylığı başvurusu sonucunda Mersin' den 4. sıra milletvekili adayı gösterilmiştir.

Zeynep Gül Yılmaz İngilizce biliyor.

Zeynep Gül Yılmaz evli ve iki çocuk annesidir.

Mersin Hakkında

Mersin, eski adıyla İçel, Türkiye'nin bir ili ve bu ilin merkezidir. Dördü merkez ilçe olmak üzere 13 ilçesi vardır. Mersin Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir liman kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanları arasındadır. Şehirde Turizm, Sanayi, Denizcilik, Gelişmiştir. Ülkenin en kalabalık onbirinci ili olan Mersin, 2020 itibarıyla 1.868.757 kişilik nüfusa sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.