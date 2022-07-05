Zeynep Erkunt Armağan neden öldü? Zeynep Erkunt Armağan nereye defnedilecek? Zeynep Erkunt Armağan'ın cenaze töreni

Zeynep Erkunt Armağan neden öldü? Türkiye’nin ilk yerli traktörünü üreten Erkunt Traktör A.Ş’nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti. Zeynep Erkunt Armağan nereye defnedilecek? Zeynep Erkunt Armağan'ın cenaze töreni...

Türkiye'nin ilk yerli traktörünü üreten Erkunt Traktör A.Ş'nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti. Zeynep Erkunt Armağan nereye defnedilecek? Zeynep Erkunt Armağan'ın cenaze töreni...

Zeynep Erkunt Armağan kimdir?

Zeynep Erkunt Armağan, Ankara'da doğdu. Armağan, lk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde aldı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

2003 yılında kurulan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer alan Erkunt Armağan, 2006 – 2016 yılları arasinda Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü, 2014- 2019 yillari arasında da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Türkiye'deki bu şirketlerin yanı sıra İngiltere'de kurulu ArmaTrac LTD .Şirketi'nin kurucusu ve başkanıdır.

Zeynep Erkunt Armağan'ın cenaze tören

Zeynep Erkunt Armağan'ın cenazesi, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü (yarın) öğle namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Zeynep Erkunt Armağan neden öldü?

Zeynep Erkunt Armağan'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.