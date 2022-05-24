Zerrin Kara: “Türkiye, Dünyada En Çok Estetik İşlem Yapılan Beşinci Ülke!”

Türkiye’nin estetik uygulamalar noktasında dikkat çeken ülkeler arasında yer aldığını belirten Zerrin Kara Estetik ve Likya Estetik ve Saç Ekim Kurucusu Zerrin Kara, “Türkiye, dünyada en çok estetik işlem yapılan beşinci ülke konumunda. Bu durum hem ülke içinde hem de ülke dışına saç ekimine yönelimin bir hayli fazla olduğunu gösteriyor.” ifadelerinde bulundu.

Estetik uygulamaların gelişen teknolojiyle beraber farklı tekniklerle gerçekleştirildiğini bu durumun ise estetik uygulamalara yönelimi arttığını ifade eden Zerrin Kara, Türkiye'nin dünyada en çok estetik işlem yapılan beşinci ülke konumunda yer aldığını sözlerine ekledi: “Konuyla ilgili önemli araştırmalar ve çalışmalar yapılıyor. Araştırmalara göre 2020 yılında dünyada 10 milyonu aşkın kişi cerrahi estetik uygulamalarına başvurmuş durumda. Bunun yanı sıra cerrahi olmayan estetik uygulamalara başvuran kişi sayısı da 14 milyon civarında. Biliyorsunuz Türkiye, estetik uygulamalar kapsamında dikkat çeken ülkelerden bir tanesi. Burun ameliyatında dünya ikincisi olan Türkiye, botoks işlemlerinde ise dünya üçüncüsü. Dünyada en çok estetik uygulama yapılan beşinci ülke konumunda olması ise Türkiye'nin daha fazla ilgi çekmesini sağlıyor.” sözleriyle estetik uygulamalar noktasında Türkiye'nin konumu hakkında değerlendirmede bulundu.

Meme Büyütme ve Yağ Aldırma, En Çok Talep Gören Estetik Uygulamalar

2020 yılı itibarıyla dünya genelinde en çok talep gören estetik uygulamaların meme büyütme, yağ aldırma, göz kapağı ameliyatı ve botoks-hyalüranik asit enjeksiyonu olduğunu belirten Zerrin Kara, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Güzellik anlayışında 2000 yıllarından itibaren bir değişimin ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Kadın ve erkekler, artık ilgi çeken estetik uygulamalara yönelerek vücudunda kusurlu bulduğu alanların değişimini talep edebiliyor. Bunun yanı sıra özellikle ünlü isimlerin yöneldikleri estetik uygulamalar, trend haline gelerek özellikle kadınların bu uygulamaları talep etmesini sağladı. Bu ve bunun gibi durumlar, dünyada estetik uygulamalara talebin kısa sürede artmasına neden olduğu için artık pek çok uygulama ön planda yer alıyor. Bu durumun Türkiye'de de geçerli olduğunu hem yurt içi hem de yurt dışından pek çok kişinin Türkiye'de estetik uygulamalara başvurduğunu gözlemliyoruz.”