Zerdeçal maskesini yüzünüze sürerseniz...

Sivilce, akne ve siyah nokta kadın erkek demeden herkeste görülen yaygın görülen bir cilt problemidir. Sizler için siyah noktaları yok eden ev yapımı ve doğal içerikli maskeleri araştırdık...



Bir çeşit akne olan siyah noktalar erkeklerde de kadınlarda da görülür. Siyah nokta en çok burun üzeri ve çene gibi yağlanan bölgelerde yoğun bir şekilde görülür. Sırtta, göğüste, ensede, kollarda ve omuzlarda da siyah nokta oluşumu olabilir.

Siyah noktaları yok eden maske nasıl hazırlanır?

Tariflerini vereceğimiz maskeleri uygulamadan önce duş almalı veya buhar banyosu yapmalısınız. Buhar banyosu için bir litre kaynamış suyu bir kabın içerisine koyun. İçerisine bir çorba kaşığı kurutulmuş mayıs papatyası, lavanta, adaçayı veya yeşil çay ilave edin ve 5 dakika boyunca demlenmesini sağlayın. Ardından sıcak su dolu kaba, yüzünüzü çok yaklaştırmadan eğilin ve başınıza kabı da örtecek şekilde bir örtü veya havlu alın. Gözlerinizi kapatın ve 10 dakika kadar buharın yüzünüze nüfuz etmesini sağlayın. Bittiğinde yüzünüzdeki nemi havluyla nazik bir şekilde temizleyin.

Yoğurt ve yulaf maskesi nasıl hazırlanır?

Bu maske hassas cilde sahip insanlar için çok faydalıdır. Bir çorba kaşığı yulaf ezmesi veya ununa bir yemek kaşığı limon suyu ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin ve güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra uygulayacağınız bölgenin büyüklüğüne göre yarım yemek kaşığı süzme yoğurdu karışıma ekleyip karıştırın ve kirden ve yağdan arındırdığınız temiz cildinize pamuk yardımıyla veya parmaklarınızla sürün. Yaklaşık yirmi beş dakika bekledikten sonra önce ılık daha sonra soğuk suyla cildinizi yıkayın.

Yeşil çaylı maske nasıl hazırlanır?

Bir çorba kaşığı yeşil çayı havanda ezip toz haline getirin. İçerisine macun kıvamını alana kadar limon suyu ve çay kaşığının ucuyla bir parça tuz ilave edin. Kıvam alınca kirden ve yağdan arındırdığınız temiz cildinize cildinize sürün. Yaklaşık yirmi dakika bekletip soğuk suyla yıkayın.

Zerdeçal ve nane maskesi nasıl hazırlanır?

Bir su bardağı kaynamış suyun içerisine birkaç tutam taze nane atın ve soğuyana kadar demlenmeye bırakın. Bu sudan bir çorba kaşığı alın ve küçük bir kaba koyun, içine macun kıvamına gelene kadar toz zerdeçal ilave edin ve karışımı cildinizi ovalayarak sürün. Yaklaşık yirmi beş dakika sonra önce ılık sonra soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. Kalan naneli suyu tonik olarak cildinize sürün.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.