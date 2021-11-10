Zerdeçal maskesi kolajen üretimini sağlıyor

Zerdeçal muhteşem bir bitki. Vücudumuzda oluşmuş birçok derde çare oluyor, hastalıkların geçmesini sağlıyor. Bu muhteşem bitkiden maske de yapılabiliyor. Peki zerdeçal maskesinin cildimize ne gibi bir faydası var? Zerdeçal maskesi nasıl hazırlanıyor? Göz altı kararması için zerdeçal maskesi nasıl hazırlanır? Sizler için araştırdık, gelin bakalım...



Zencefilgiller ailesinden sarı çiçeklere sahip, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki olan zerdeçalın ana vatanı Güney Asya'dır. Zerdeçöp, safran kökü, sarıboya, zerdeçav, hint safranı adıyla da tanınan bitki temizlendikten sonra suda kaynatılıp kurutulmuş, koyu sarı renkli kök saplarının öğütülmesiyle zerdeçal baharatı elde edilir.

Zerdeçal maskesi nasıl hazırlanır?

Zerdeçal maskesi hazırlamak için iki çorba kaşığı toz zerdeçal, iki çorba kaşığı bal, bir çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu, yarım çorba kaşığı süt veya yoğurt, yarım çay kaşığı üzüm veya elma sirkesine ihtiyacınız olacak.

Zerdeçalı, balı, limon suyunu, süt veya yoğurdu ve sirkeyi bir kabın içerisinde güzelce karıştırıp macun kıvamına getirin. Bu macun homojen kıvamlı olmalıdır. Hazırladığınız karışım az olduysa aynı oranda bütün malzemeleri artırabilirsiniz.

Makyajdan, yağdan ve kirden arındırdığınız temiz cildinize yumuşak uçlu bir fırça veya pamuk yardımıyla maskeyi güzelce sürüp yirmi beş dakika boyunca bekletin. Daha sonra maskeyi hafifçe ovalayarak cildinizden temizleyin. Bu uygulamayı haftada iki defa uygulayabilirsiniz.

Zerdeçal maskesini göz altı morluklarından kurtulmak için kullanmak isterseniz yukarıda yazdığımız zerdeçal maskesi tarifinden limon suyunu ve sirkeyi çıkarmanız gerekecektir.

Zerdeçal maskesi ne işe yarıyor?

Zerdeçal antioksidan özelliktedir. Bu sayede vücut serbest radikallerden zerdeçal sayesinde korunur. Vücuda girmiş yabancı maddeler vücuttan uzaklaştırılır.

Zerdeçal maskesi cildin kirlerden ve yağlardan arınıp temizlenmesini sağlar. Bu sayede sivilce oluşumu azalır. Var olan sivilceler ise hızlıca kurur ve iyileşir. Zerdeçal C vitamini içerir. Zerdeçal maskesi C vitamini sayesinde ciltte kolajen üretilmesini sağlayarak cildin elastikiyetinin artmasına yardımcı olur ve yaşlanma karşıtı bir etki oluşturur. Zerdeçal maskesi cildin beyazlamasını sağlar. Göz altı morluklarına ve karartılarına iyi gelir. Güneş lekesine karşı da çok etkilidir ve bu lekelerin yok olmasını sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.