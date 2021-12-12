Zerdeçal kullanarak diş macunu hazırlayın

Dişlerimizi beyazlatmak, parlatmak, nefesimizi tazelemek için diş macunlarıyla dişlerimizi fırçalıyoruz. Ancak piyasada satılan birçok diş macunu ve beyazlatıcı ürün florür gibi pek çok zararlı kimyasal madde içeriyor. Kimyasal ürünlere başvurmak istemiyorsanız sizler için ev yapımı doğal diş macunu tarifi ve ağız gargarası tarifi vereceğiz...



Piyasada satılan birçok diş macunu, diş beyazlatıcı ve gargara ürünleri sağlığımıza zararlı maddeler içeriyor. Ancak biz dişlerimizi beyazlatmak, kirlerden arındırmak, parlatmak ve ağız hijyenimizi sağlayabilmek adına onları kullanmak zorunda kalıyoruz. Peki evde doğal ürünler kullanarak da diş macunu hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Ev yapımı doğal diş macunu nasıl hazırlanır?

Ev yapımı doğal diş macunu için iki çorba kaşığı toz zerdeçal, bir çorba kaşığı karbonat, bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağına ihtiyacınız olacak. Tüm bu malzemeleri karıştırıp günde bir defa dişlerinizi beyazlatmak için kullanabilirsiniz. Toz zerdeçal, yemeklere sarı bir renk verir. Fakat dişlerinizin beyazlamasını sağlayacaktır.

Muz kabuğu kullanılarak diş nasıl beyazlatılır?

Kulağa ilginç geldiğinin farkındayız. Fakat muz potasyum ve magnezyum içerir. Bu besin değeri sayesinde dişlerinizin beyazlamasına katkıda bulunur. Dişlerinizi fırçalamadan önce muz kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi güzel bir şekilde ovun ve daha sonra dişlerinizi fırçalayın. Dişlerinizin beyazladığını göreceksiniz.

Karbonat diş beyazlatır mı?

Diş macununuzun üzerine bir miktar karbonat döküp nazik bir şekilde dişlerinizi fırçalarsanız dişlerinizin beyazladığını görebilirsiniz. Fakat macunun üzerine döktüğünüz karbonatın miktarında aşırıya kaçmamalısınız.

Çilek nasıl diş beyazlatır?

Çilek C vitamininden zengin bir meyvedir. Bu sayede dişlerin beyazlamasına katkıda bulunur. Bunun için iki çilek ve bir çay kaşığı karbonata ihtiyacınız olacak. Çilekleri güzel bir şekilde ezin içerisine karbonatı ekleyin ve karıştırın. Dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Günde bir kez uyguladığınızda dişlerinizin beyazladığını fark edeceksiniz.

Elma sirkesiyle nasıl gargara yapılır?

Elma sirkesi asidik bir yapıdadır. Ayrıca antibakteriyel özelliğe de sahiptir. Dişlerinizi fırçalamadan önce veya sonra elma sirkesini eşit miktarda su ile karıştırıp gargara yaparsanız hem dişleriniz beyazlayacak hem de ağız ve diş sağlığınıza zarar veren bakterilerden kurtulabileceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.