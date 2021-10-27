Asya mutfağının vazgeçilmezlerinden zencefil baharat olarak da turşu olarak da tüketilebiliyor. Vitamin ve mineral deposu zencefil turşusunun nasıl kurulacağını ve zencefilin vücudumuza faydalarını sizler için araştırdık...



Kendine özgü ve güçlü bir tada sahip zencefil Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerinin mutfaklarında sıklıkla kullanılır. Vitamin ve mineral deposu olan zencefil vücudumuza olukça faydalıdır. Özellikle mevsimler hastalıklardan grip ve nezleye karşı doğal bir ilaç olan zencefili baharat olarak ve çay olarak tüketebileceğiniz gibi turşusunu da kurabilirsiniz.

Zencefil turşusu Japon mutfağında suşi ve diğer balık yemeklerinin eşlikçisidir. Ayrıca zencefil turşusu Uzak Doğu Asya mutfak kültüründe yemekler arası geçişte damak temizleyicisi olarak da tüketilir.

Zencefil turşusu nasıl hazırlanır?

Şifa deposu zencefil turşusu hazırlamak için yarım kilo taze zencefil, bir su bardağı pirinç sirkesi, üç yemek kaşığı kaya tuzu, altı yemek kaşığı bal veya yarım su bardağı toz şekere ihtiyacınız olacak. Pirinç sirkeniz yoksa bir buçuk su bardağı beyaz sirke veya elma sirkesi kullanarak da zencefil turşusunu hazırlayabilirsiniz.

Zencefil turşusu hazırlamak için işe zencefilleri yıkayıp kabuklarını soyarak başlayın. Daha sonra zencefilleri halka halka dilimleyin ve bir kaseye alın. Kasenin içerisine tuzu katıp güzelce karıştırın ve bir saat boyunca dinlendirin. Daha sonra zencefilleri kağıt havluyla kurulayın ve kavanozlara doldurun. Bir kenarda pirinç sirkesi ve şekeri birlikte kaynatın ve zencefil dolu kavanozlara dökün. Bir hafta boyunca buzdolabında beklettikten sonra bu şifa deposu turşuyu günde üç-beş dilim olacak şekilde afiyetle tüketebilirsiniz.

Zencefil turşusunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Zencefil turşusu kanserden vücudumuzu korur. Kireçlenmeye bağlı ağrıları azaltır ve enflamasyonla mücadele eder. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Beyni yaşlanma etkilerinden ve alzheimer hastalığından korur. Uzun süreli tokluk sağlar.

Zencefilin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Zencefil sindirim sistemine ve mideye çok yararlıdır. Mide bulantısını geçirir ve bu sayede kusmayı önler. Kalp krizi ve inme riskini azaltır. Nefes darlığına şifa olur. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Doğal bir ağrı kesicidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.