Zencefil hamilelik bulantılarına iyi geliyor

Kokusu yüzünden birçok insanın mesafeli durduğu zencefil aslında vücudumuz için doğal bir ilaçtır. Zencefilin faydalarını ve zararlarını sizler için araştırdık...



Zencefilgiller ailesinden olan zencefil, bir metreye kadar boyu uzayan, ince ve uzun yaprakları olan, sarı ve kırmızı renklerde çiçekler açan, kök yumruları mutfaklarda baharat ve ilaç olarak kullanılan, çok yıllık bir bitkidir. Zencefil insan sağlığına oldukça faydalıdır. Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Japonya gibi tropik ya da yarı tropik iklimlerde yetişen zencefil görünüş itibariyle yerelmasına benzer.

Zencefilin kök yumruları baharat olarak mutfaklarda kullanılır. Patatese, çorbaya, sosise, dolmaya, ızgara ete, pilava, salatalara katılan zencefilden gazoz, turşu ve reçel de yapılır.

Zencefilin besin değeri nedir?

Taze zencefil % 80 su, % 2 protein, % 1 yağ, % 12 nişasta, kalsiyum, fosfor, demir, B ve C vitamini içerir.

Zencefilin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Zencefil sindirim sistemine ve mideye çok faydalıdır. Hazımsızlığa iyi gelir, mide şişkinliğini gidermeye yardımcı olur. Mide ağrısını ve mide bulantısını geçirir. Mide ve bağırsaktaki gazı söker. İshali önler. Yiyeceklerin bağırsaklarda rahatça hareket etmesini sağlayarak kabızlığı da önler. Ülser ve reflü şikayetlerini de azaltır.

Hamilelik bulantılarına ve taşıt tutması bulantılarına, kemoterapiye bağlı bulantılara iyi gelir. Kusmayı önler. Zencefil vücut ısısını artırır ve bu sayede toksinleri vücuttan uzaklaştırır.

Düzenli olarak zencefil tüketildiğinde kalp krizi riski ve inme riski azalır. LDL kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Zencefilin yağı nefes darlığına iyi gelir.

Zencefil vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir bu sayede hastalıklardan korur. Mantar enfeksiyonlarında şifa olan zencefil antiseptik özelliği sayesinde gıda zehirlenmelerine, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı etki gösterir.

Zencefil doğal bir ağrı kesicidir. Ayrıca ağrıya neden olan iltihapları da hafifletir. Kadınlarda adet sancılarına iyi gelir. Eklem yangısının etkilerini azaltır, diz ağrısını da geçirmeye yardımcı olur. Osteoartritte de etkilidir.

Zencefilin vücuda zararı var mı?

Zencefil keskin bir kokuya sahiptir. Bu yüzden mideyi ekşitebilir. Ritm bozukluğu, deri döküntüsü ve depresif etkiye neden olabilir. Kan sulandırıcı özelliğinden dolayı dikkatli tüketilmelidir. 2 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Hamile kadınlar doktora danışmadan zencefil tüketmemelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.