Zencefil eklediğiniz suyla banyo yaparsanız...

Yoğun ve stresli bir günün sonunda, sabah kalktığımızda, dinlenmek istediğimizde, rahatlamak istediğimizde, enerjimizi yeniden toplamak istediğimizde sıcak bir duş hepimize çok iyi gelir. Peki banyo yaparken doğal maddelerden, bitkilerden ve bitki yağlarından yararlanmayı hiç denediniz mi? Sizler için bazı önerilerimiz olacak...



Sıcak bir duş gün sonunda, günün başlangıcında, kendimizi kötü hissettiğimizde, stresli olduğumuzda, enerjimizi toplamaya ihtiyaç duyduğumuzda bize en iyi gelen şeydir. Banyoya girip güzel bir duş alınca bütün sinirimiz stresimiz adeta vücudumuzdan akar gider. Şimdi sizlere çok daha iyi bir önerimiz olacak. Küvetinizin içindeki banyo suyuna veya son banyo suyuna bazı doğal malzemeler ekleyerek banyonuzu çok daha rahatlatıcı bir hale getirebilirsiniz.

Tavsiye edeceğimiz ürünleri su dolu bir küvetin içerisine veya 4-5 lt su alabilecek bir kabın içerisine koyup son banyo suyunuz olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca isterseniz küçük tül keselerin içerisine koyarak sıcak suda çözünmelerini de sağlayabilirsiniz.

Hangi doğal ürünler banyo esnasında kullanılabilir?

Zencefil - Zencefil soğuk algınlığı, grip gibi mikrobik hastalıklar yaşadığımızda veya bu hastalıklardan sonra vücudun toksin ve bakterilerden temizlenmesini sağlar. Vücudu ısıtır ve enerjiyi yükseltir. Ancak hassas bir cildiniz varsa bu önerimiz sizin için uygun olmayacaktır. Zencefil banyosu için işaret parmağınızın boyunda bir parça taze zencefilin kabuklarını soyun ve dilimleyin ya da iki çorba kaşığı toz zencefili sıcak suya atın. İçine dilerseniz esans yağlardan da karıştırabilirsiniz.

Tarçın - Tarçın da tıpkı zencefil gibi vücudu ısıtır, enerji verir, mikropların vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Tarçın banyosu için bir çubuk tarçını veya iki çorba kaşığı toz tarçını sıcak suda bekletip demleyin ve son banyo suyunuz olarak kullanın.

Limon - Limon da mikropları vücuttan uzaklaştırma konusunda çok başarılı bir üründür. Ayrıca limon cildi sıkılaştırır, C vitamini içeriğiyle cildi besler. Limon banyosu için 4-5 lt sıcak suyun içerisine veya küvetin içerisine, 4-5 limonun suyunu sıkın. Ayrıca limon kabuğu rendesi veya doğrudan limon kabuklarını da küvetin içerisine atabilirsiniz. Bu şekilde son banyo suyunuz olarak kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.