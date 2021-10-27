Zencefil çorbası gribe şifa oluyor

Soğuk havaların gelmesiyle mevsimsel hastalıklar baş gösterdi. Hazırlayacağınız nefis bir zencefilli çorbayla grip ve nezleden kurtulabilirsiniz. Peki zencefilli çorba nasıl hazırlanır? Zencefilin faydaları neler? Bu soruların cevaplarına gelin birlikte bakalım...



Havaların soğumasıyla nezle ve grip vakaları artış gösterdi. Bu mevsimsel hastalıklardan korunmak, yakalandıysanız da kolaylıkla atlatmak için lezzetli zencefil çorbasını hazırlayıp içebilirsiniz.

Havuçlu zencefil çorbası nasıl hazırlanır?

Zencefil çorbası hazırlamak için iki tane soğan, beş tane havuç, bir tane patates, iki tane kp şeker boyutunda taze zencefil, beş su bardağı su, iki çorba kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber ve bir diş sarımsağa ihtiyacınız olacak.

Malzemeleri hazırladıysanız yapım aşamasına geçebiliriz. İki tane soğanı, bir tane patatesi ve beş tane havucu küçük küçük doğrayın ve yağ koydup kızdırdığınız tencerede güzelce kavurun. Zencefili ve sarımsağı havanda birlikte dövün. Daha sonra kavurduğunuz sebzelere ilave edin ve kavurmaya devam edin. Yeterince kavrulduktan sonra üzerine beş su bardağı suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra blenderdan pürüzsüz bir hale gelene kadar geçirin ve servis edin. Afiyet olsun...

Çorbanızı daha şifalı bir hale getirmek için tavuk suyu veya kemik suyu kullanabileceğinizi unutmayın.

Zencefilin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Zencefil sindirim sistemine ve mideye çok yararlıdır. Hazımsızlığa iyi gelir, mide şişkinliğini giderir. Mide ağrısını ve mide bulantısını geçirir. Mide ve bağırsaktaki gazı söker. İshali ve kabızlığı önler. Ülser ve reflü şikayetlerinin azalmasını sağlar.

Hamilelik bulantılarına ve taşıt tutması bulantılarına, kemoterapiye bağlı bulantılara iyi gelir. Kusmayı önler. Zencefil vücut ısısını artırır ve bu sayede toksinleri vücuttan uzaklaştırır.

Düzenli olarak zencefil tüketildiğinde kalp krizi riski ve inme riski azalır. LDL kolesterolün düşmesine yardım eder. Zencefil yağı nefes darlığına iyi gelir.

Zencefil vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklardan korur. Mantar enfeksiyonlarında şifa olan zencefil antiseptik özelliği sayesinde gıda zehirlenmelerine, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı etki gösterir.

Zencefil doğal bir ağrı kesicidir. Ayrıca ağrıya neden olan iltihapları da hafifletir. Kadınlarda adet sancılarına iyi gelir. Eklem yangısının etkilerini azaltır, diz ağrısını da geçirmeye yardımcı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.