Zelenskiy evlilik yüzüğünü neden orta parmağa takıyor? Zelenskiy'nin alyansı neden orta parmakta? Rusya saldırısı ile zor günler geçiren Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenskiy'nin evlilik yüzüğü oldukça tartışılmaya başlandı. Evli ve iki çocuğu olan Zelenskiy son fotoğrafında alyansının orta parmağında olduğu görüldü. Zelenskiy evlilik yüzüğünü yüzük parmağı yerine orta parmağına takmasının nedenini açıklamıştı.

Zelenskiy evlilik yüzüğünü neden orta parmağa takıyor? Zelenskiy'nin alyansı neden orta parmakta? Rusya saldırısı ile zor günler geçiren Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenskiy'nin evlilik yüzüğü oldukça tartışılmaya başlandı. Evli ve iki çocuğu olan Zelenskiy son fotoğrafında alyansının orta parmağında olduğu görüldü. Zelenskiy evlilik yüzüğünü yüzük parmağı yerine orta parmağına takmasının nedenini açıklamıştı.

Zelenskiy evlilik yüzüğünü neden orta parmağa takıyor?

Rusya'nın işgaline uğrayan Ukrayna'da direniş sürerken bölgeden çok sayıda ölü haberi de geliyor. Savaşın acımasızlıkla devam ettiği bölgeden gelen haberler oldukça acı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir fotoğrafında yer alan yüzük detayı ise oldukça şaşırtıcı. Zelenskiy'nin alyansını neden Yüzük parmağı yerine, orta parmağına taktığı araştırılmaya başlandı.

Zelenskiy'nin alyansı neden orta parmakta?

Daha önce gazeteciler bu konuyu Zelenskiy'e sormuş. Lise döneminden beri beraber olduğu kız arkadaşıyla (Olena Zelenska) 2004'te evlenen Zelenski'ynin cevabı ise şöyle: “Son birkaç yıldır evlilik yüzüğümü orta parmağıma takıyorum. Evlendiğimizde biraz daha dardı. Zamanla genişledi ve yüzük parmağıma bol gelmeye başladı. Eşim kuyumcuya gidip küçültmemi tavsiye etti ama ben hâlâ orta parmağıma takmaya devam ediyorum...”

Alyans nedir?

Evlilik yüzüğü, bir yüzük türüdür. Evlilik yüzüklerinin ilk örneklerinin Antik Mısır'da bulunduğuna inanılıyor. .