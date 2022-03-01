Zelenski'nin eşi Olena Zelenska kimdir? Olena Zelenska ne iş yapıyor?

Zelenski'nin eşi Olena Zelenska kimdir? Olena Zelenska ne iş yapıyor? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska da çocuklarıyla birlikte Ukrayna'da kalacağını ve eşine destek olacağını açıkladı.