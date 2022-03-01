Zelenski'nin eşi Olena Zelenska kimdir? Olena Zelenska ne iş yapıyor?
Zelenski'nin eşi Olena Zelenska kimdir? Olena Zelenska ne iş yapıyor? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska da çocuklarıyla birlikte Ukrayna'da kalacağını ve eşine destek olacağını açıkladı.
2022-03-01 16:13:47
Ukrayna'da başlayan savaşta binlerce kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geliyor. Ukrayna toprakları hem havadan hem de karadan bombalanmaya devam ederken dünyadan Ukrayna'ya destek, Rusya'ya ise tepkiler gelmeye başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ise halka silahlanma ve direniş çağrısı yaptı. Zelenski'nin eşi Olena Zelenska da çocuklarıyla birlikte kocasının yanında, Ukrayna'da kalacağını belirtti.
Zelenski'nin eşi Olena Zelenska kimdir?
Olena Zelenska Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin eşi Ukraynalı first lady.
Olena Volodimirivna Zelenska 6 Şubat 1978 yılında dünyaya geldi. Olena Zelenska mimar ve senaristir.
Eşi Volodimir Zelenski'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 20 Mayıs 2019'da Ukrayna'nın First Lady'si oldu.
Zelenska, Aralık 2019'da Focus Dergisi tarafından hazırlanan Dünya'nın En Etkili 100 Ukraynalı Listesi'nde 30. sırada yer almıştır.
Zelenska, 12 Haziran 2020'de COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Enfeksiyon ilerleyip durumu kötüleşince dört gün sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlığına kavuşunca 3 Temmuz 2020'de hastaneden taburcu edildi.
Ukrayna topraklarında çıkan savaşta ülkeden gitme niyetinin olmadığını belirten Olena Zelenska çocuklarıyla birlikte kocasının yanında kalacağını açıkladı. .
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