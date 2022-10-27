Zeki Sabuncu kimdir? Zeki Sabuncu miras olayı nedir? Zeki Sabuncu çocukları kimler? İzmir'de filmlere konu olacak olay Hollanda'dan alınan DNA örneği ile sonlandı. İzmir'de müteahhitlik yapan 52 yaşındaki iş insanı Zeki Sabuncu A. Ç. isimli kadından 30 ve 24 yaşlarında iki çocuğunun olması üzerine çocukların DNA testi vermemek için Hollanda'ya kaçtı. Ancak Hollanda'da 24 yıl aradan sonra yakalanarak DNA testi alınan Zeki Sabuncu'nun iddia edildiği gibi 2 çocuğun da babası olduğu ortaya çıktı. İki kardeş DNA testi sonuçlarının ardından 186 milyon TL serveti olan Sabuncu'nun nüfusuna kaydedildi.

Zeki Sabuncu kimdir? Zeki Sabuncu miras olayı nedir? Zeki Sabuncu çocukları kimler? İzmir'de filmlere konu olacak olay Hollanda'dan alınan DNA örneği ile sonlandı. İzmir'de müteahhitlik yapan 52 yaşındaki iş insanı Zeki Sabuncu A. Ç. isimli kadından 30 ve 24 yaşlarında iki çocuğunun olması üzerine çocukların DNA testi vermemek için Hollanda'ya kaçtı. Ancak Hollanda'da 24 yıl aradan sonra yakalanarak DNA testi alınan Zeki Sabuncu'nun iddia edildiği gibi 2 çocuğun da babası olduğu ortaya çıktı. İki kardeş DNA testi sonuçlarının ardından 186 milyon TL serveti olan Sabuncu'nun nüfusuna kaydedildi.

Zeki Sabuncu kimdir?

Zeki Sabuncu İzmir'de müteahhitlik işleriyle uğraşıyordu. Zeki Sabuncu'nun 1991 yılında dini nikahlı şekilde A. Ç. isimli kadın ile beraberlik yaşadığı ve bu evlilikten 2 çocuğu olduğu iddia edilişti. Çocukların doğumu ile anne A.Ç. çocukların Zeki Sabuncu'dan olduğunu belirtip DNA testi için dava açmıştı. Zeki Sabuncu DNA testi vermemek için Hollanda'ya kaçtı ancak kaçış 24 yıl sonra bitti.

Şimdi 30 ve 24 yaşlarında olan iki çocuk Zeki Sabuncu'nun çocuğu olduğu DNA sonuçlarıyla netleşti.

İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre İşadamı Zeki Sabuncu A.Ç. isimli kadından olan iki çocuğunu nüfusuna almamak için Hollanda'ya kaçtı. Zeki Sabuncu yıllar süren DNA testi vermeme mücadelesi tam 24 yıl sürdü. 24 yıl sonra Hollanda polisi Türkiye'nin talebi üzerine DNA testi yaptırdı ve gerçek ortaya çıktı.

İki kardeş yıllar sonra babalık davası açtı. Mahkeme, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için Hollanda'yı bilgilendirdi. Hollanda polisi, Sabuncu'yu yakalayarak DNA örneği alıp Türkiye'ye yolladı. DNA testiyle Sabuncu'nun biyolojik baba olduğu belirlendi. İki kardeşin, 186 milyon lira serveti olan Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verildi.

Zeki Sabuncu miras olayı nedir?

İzmir'de A.Ç. isimli kadından iki çocuğu olduktan sonra yurt dışına kaçan iş adamı Zeki Sabuncu, 24 yıl sonra Hollanda polisine yakalanınca DNA örneği alındı. DNA testinde Sabuncu'nun T.Ç. ile ablası B.Ç.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Kardeşler 10 milyon Euro (186 milyon lira) servet sahibi Sabuncu'nun nüfusuna kaydedildi. Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay'ın Sabuncu'ya açtığı 350 bin liralık manevi tazminat davasının sürdüğü belirtildi.

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