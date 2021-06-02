Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu nereli, kaç yaşında?

HÜDA PAR'ın 4. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Kongrede Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni genel başkan seçildi. Peki Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu nereli, kaç yaşında? Zekeriya Yapıcıoğlu delegelerin tamamının oyunu alarak genel başkan oldu. Zekeriya Yapıcıoğlu hayatı ve biyografisi...

HÜDA PAR'ın 4. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Kongrede Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni genel başkan seçildi. Peki Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu nereli, kaç yaşında? Zekeriya Yapıcıoğlu delegelerin tamamının oyunu alarak genel başkan oldu. Zekeriya Yapıcıoğlu hayatı ve biyografisi...

Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?

Zekeriya Yapıcıoğlu 1966 yılında Batman'da dünyaya geldi. Zekeriya Yapıcıoğlu Kürt siyasetçi ve hukuk adamıdır. 30 Haziran 2013'ten 21 Mayıs 2018'e kadar Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı olarak görev yapmıştır. 2021 HÜDA PAR'ın 4. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin tamamının oyunu alaraak genel başkanlığa seçilmiştir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi. Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi.

21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti.

HÜDA PAR'ın 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni genel başkan seçildi.

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