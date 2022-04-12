Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, hayatını kaybetti.
2022-04-12 12:04:17
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Beyaz, Esenler'deki Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı.
Alzaymır hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zekeriya Beyaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek. .
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