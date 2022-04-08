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TIMETURK / GENEL / Zekât vermenin bir vakti var mı?

Zekât vermenin bir vakti var mı?

Ramazan ayında Müslümanların en çok merak ettiği konularda biri de zekat oldu. Zekat, İslamʼın üçüncü şartıdır. Zekâtın özelliği, Allah için toplum yararına yapılan bir ibadet olmasıdır. Zekat vermek isteyen kişiler zekatın herhangi bir vaktinin olup olmadığını merak etmekte. Peki, zekat vermenin belirli zamanı var mı?

37 Dakika Önce
2022-04-08 15:18:51
Zekât vermenin bir vakti var mı?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Zekatın vaktinden önce veya sonra verilmesi birçok kişinin gündeminde bulunmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Zekat vaktinden önce veya sonra verilebilir mi?

Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi zekat konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Zekatın farz olması için nisap miktarı malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesi gerekir. Buna rağmen mal sahibi dilerse vakti gelmeden önce de zekatını verebilir. Geçmişte verilmemiş olan zekatlar hemen verilebileceği gibi, gelecekte verilecek olan zekatın da (çok) muhtaç olan yeri bulunması halinde şimdi verilmesi de câiz ve isabetlidir de.

Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur.

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