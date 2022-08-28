Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu ne mezunu, mesleği ne? Zehra Taşkesenlioğlu hayatı, biyografisi

Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı merak konusu haline geldi. Okuduğu okullar, görev aldığı projeler, üniversite hayatı ve siyaset hayatı, internet üzerinden en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki Zehra Taşkesenlioğlu ne mezunu, mesleği ne? İşte Zehra Taşkesenlioğlu hayatı, biyografisi!

Gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı merak konusu haline geldi. Okuduğu okullar, görev aldığı projeler, üniversite hayatı ve siyaset hayatı, internet üzerinden en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki Zehra Taşkesenlioğlu ne mezunu, mesleği ne? İşte Zehra Taşkesenlioğlu hayatı, biyografisi!

Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?

Zehra Taşkesenlioğlu, iktisatçı, siyasetçi, 25., 26. ve 27. Dönem Erzurum Milletvekili. 1972, Erzurum doğumludur. Babasının adı Mazhar, annesinin adı Saide.

Zehra Taşkesenlioğlu ne mezunu, mesleği ne?

1995 yılında Uludağ Üniversitesi İ.B.B.F den mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İktisat ana bilim dalında ve Bahçeşehir Üniversitesinde AB İlişkileri alanında yüksek lisans çalışmaları yapıp bitirmiştir.

Taşkesenlioğlu, bölgesel kalkınma, göç ve göç yönetimi, enerji politikası alanında çok sayıda araştırma, rapor ve makaleleri yazarak yayımladı. ABD, Ingiltere, İtalya, Almanya, Fas, Cezayir, Belçika, Macaristan, Bosna Hersek, Tanzanya, Uganda, Ruanda ve Sudan'da proje ve eğitimde yer aldı.

1998–1999 yıllarında Fazilet Partisinde İl Kadın Kolları başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birim başkanlığı ve daha sonra Ekonomik ve Sosyal Konular birim başkanlığı gibi birçok görevde yer aldı.

Zehra Taşkesenlioğlu; çok iyi düzeyde İngilizce, Swahili (Afrika Dili) ve az düzeyde Fransızca bilmektedir. .