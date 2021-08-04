Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş nereli kaç yaşında? Tokyo 2020'de A Milli Voleybol Takımı'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Güney Kore ile oynanan çeyrek final maçını geçemeyen Milli Takım'da oyuncu Zehra Güneş Güney Koreli izleyicilerin de dikkatini çekti. Zehra Güneş 18 numaralı forması ile Güney Kore Twitter gündemine girmeyi başardı. Peki Zehra Güneş kimdir?

Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş nereli kaç yaşında? Tokyo 2020'de A Milli Voleybol Takımı'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Güney Kore ile oynanan çeyrek final maçını geçemeyen Milli Takım'da oyuncu Zehra Güneş Güney Koreli izleyicilerin de dikkatini çekti. Zehra Güneş 18 numaralı forması ile Güney Kore Twitter gündemine girmeyi başardı. Peki Zehra Güneş kimdir?

Zehra Güneş kimdir?

Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı.

İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.

Zehra Güneş başarıları

EN İYİ ORTA OYUNCU

2015 U18 Avrupa Şampiyonası

EN İYİ ORTA OYUNCU

2017 U20 Dünya Şampiyonası

GURURLA YERLİ ÖZEL ÖDÜLÜ

2018 Türkiye Ligi

EN İYİ ORTA OYUNCU

2019 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası

EN DEĞERLİ OYUNCU (MVP)

2021 Kupa Voley

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.