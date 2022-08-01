Zehra Bayır kimdir? Zehra Bayır neden öldü? Zehra Bayır'ın katili kim? Muğla'da hayat dolu genç bir kız vahşice öldürülüp havuza atılmış olarak bulundu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili ekiplerin titiz çalışması meyvesini verdi ve Zehra Bayır'ın katilleri ortaya çıkartıldı. Zehra Bayır'ın neden ve ne için öldürüldüğü soruları katil zanlılarının ifadesi ile belli oldu. Genç kızın madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için Muğla'ya gittiği ve para biriktirmek istediği öğrenildi. Ölüm haberi Zehra Bayır'ın yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Muğla'da henüz hayatının baharında olan genç bir kızın cansız bedeni bir eğlence mekanının havuzunda bulundu. Cenazenin 19 yaşındaki Zehra Bayır'a ait olduğu öğrenildi. Polisler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve olayın katil zanlıları ortaya çıktı.

Zehra Bayır kimdir?

Zehra Bayır henüz 19 yaşındaydı. Zehra Bayır Muğla'nın Milas ilçesinde bir eğlence mekanında sahne alıyordu. Genç kızın cansız bedeni bir havuzda bulundu.

Genç kızın madde bağımlısı kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için 3 ay önce Milas'a çalışmaya gittiği öğrenildi.

Bir eğlence mekanında şarkı söyleyen Bayır, 24 Temmuz'da çalıştığı işyerinin havuzunda ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vefat eden kızı hakkında konuşan baba "Zehra, çok güzel bir çocuktu. Kalbinde kötü hiçbir şey yoktu. Herkesi kendi gibi bilirdi. Sevecen bir çocuktu. Biraz kızardı; ama hemen geçerdi. Zehra, öyle kötü bir insan değildi. Hayvanları çok severdi, yardımseverdi" dedi.

Kızlarının velayetlerinin annelerinde olduğunu belirten baba Bayır, "Zehra, daha önce Konya'da bir simitçide çalışıyordu, ayrılıp Muğla'ya gitmiş. Muğla'ya gittiğini de bu olay olduğunda duydum. Muğla'dan jandarma arayıp, olayı haber verdi. 'Trafik kazası' diyerek kardeşim ile birlikte Muğla'ya gittik, vardığımızda öldürüldüğünü öğrendik" dedi.

Zehra Bayır neden öldü?

Muğla'da 19 yaşındaki Zehra Bayır, şarkı söylediği Muğla Milas'taki eğlence mekanında öldürüldü. Soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Cinayetin nedeninin 50 bin liralık alacak olduğu iddia ediliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde Zehra Bayır'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Cinayetin nedeninin alacak meselesi olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre işletme sahipleri Zehra Bayır'a toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı.

Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle sert bir cisimle Bayır'ın başına vuruldu ardından mekanın bahçesindeki havuza atıldı.

Zehra Bayır'ın katili kim?

Zehra Bayır'ı çalıştığı yerdeki şahıslar tarafından alacak meselesi yüzünden öldürüldüğü ve ardından da havuza atıldığı öğrenildi.