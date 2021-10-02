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TIMETURK / GENEL / Zayıflamak istiyorsanız uyumadan önce su için

Zayıflamak istiyorsanız uyumadan önce su için

Su, canlıların yaşaması için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız kimyasal bir bileşiktir. Sağlıklı bir hayat sürebilmek için uzmanlar günde en az 2,5 litre su içilmesi gerektiğinin önemini sık sık belirtir. Peki suyun vücudumuza faydaları neler? Su ne zaman içilmeli? Gece uyumadan önce su içilir mi? Gelin sıklıkla merak edilen bu soruların cevaplarına birlikte bakalım...

3 Saat Önce
2021-10-02 12:50:01
Zayıflamak istiyorsanız uyumadan önce su için


Beynimizde %85, kanımızda %80, kaslarımızda ise %70 oranında su mevcuttur. Su vücudumuzun olmazsa olmazıdır. Gün içerisinde terleme, nefes verme, idrar yapma sebebiyle yaklaşık 10 bardak su kaybederiz. Bu eksikliği tamamlayabilmemiz ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilmemiz için günde en az 2,5 litre su tüketmeliyiz.

Suyun vücudumuza faydaları nelerdir?

Su cildimize nem kazandırır ve güzelleştirir, vücut ısımızı ayarlamaya destek olur. Vücuttaki zararlı toksinlerin idrar yoluyla dışarıya atılmasını sağlar. Hücrelere ihtiyaçları olan besini ve oksijeni taşır. Eklemlere faydalıdır. Kabız olmayı önler. Böbrek ve karaciğerin yükünü azaltır. Su ayrıca vücudumuzda vitamin, mineral ve diğer besinlerin çözülmesini sağlar. Beynimizi, omuriliğimizi dış etkenlerden korur, açlık hissini azaltır. Vücudumuzu serinletir, yediğimiz gıdaların kolayca sindirilmesini sağlar. Kronikleşen akne probleminden kurtarır. Strese dayalı sivilce oluşumunu önler.

Peki suyu ne zaman içmek doğrudur?

Sadece susuzluk hissettiğinizde değil gün boyu su içmeniz gerekir. Günlük olarak içmeniz gereken 2,5 litre suyu planlı bir şekilde gün içerisine yayabilirsiniz. Eğer su içmeyi sürekli unutuyorsanız su içmenizi düzenli hale getirecek telefon uygulamalarından faydalanabilirsiniz.

Aç karna içilen su çok faydalıdır. Uyanır uyanmaz yemek yemeden önce 2-2,5 bardak su içebilirsiniz. Böylelikle mideniz kahvaltıya hazırlanmış olur, metabolizmanız hızlanır ve vücudunuz güne hazırlanır. Ayrıca gece yatmadan önce de su içmek faydalıdır.

Gece yatmadan önce içilen su vücuda ne gibi yararlar sağlar?

Birçok insan gece yatmadan önce su içilmesinin yanlış olduğunu düşünür. Fakat asıl yanlış olan bu düşüncedir. Yatağa girmeden önce su içerseniz vücudunuz gece boyunca bu suyu hücrelerinizi yenilemek için kullanacaktır. Ayrıca yatmadan önce içilen su size kalori yaktıracak ve kilo kaybetmenizi sağlayacaktır. Uyumadan önce içilen su sindirim sistemini ve idrardaki toksik maddeleri de temizleyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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