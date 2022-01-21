Zayıf karne karşısında ebeveyn tutumu nasıl olmalı?

Çocuğunuzun derslerinin zayıf olması sizi hayal kırıklığına uğratabilir ve sonucunda çocuğunuza farkında olmadan kötü davranabilirsiniz. Fakat zayıf not karşısında çocuğunuza kötü davranmanız psikolojisini kötü etkileyecektir. Peki zayıf karne getiren çocuğa nasıl davranmak gerekir? Gelin birlikte bakalım...



Çeşitli nedenlere bağlı olarak derslerinden başarısız notlar alan çocuklar, dönem sonu beklediği başarıyı elde edemeyince üzülebilir ve ebeveynlerinin kızacağını düşünüp yoğun bir stres yaşayabilir. Uzmanlar, zayıf bir karne karşısında ailelerin çocuklarını suçlamamaları gerektiğini söylüyor. Her şeyden önce çocuğunuzun sizin yansımanız olduğunu göz önünde bulundurmalı ve derslerinde başarısız olmasında kendi sergilediğiniz tutum ve davranışların ana sebep olabileceğini unutmamalısınız.

Çocuğun karnesi zayıf gelirse nasıl bir tutum sergilemek gerekir?

Başarısız bir karnede çocuğun etkisi kadar anne ve babanın ilgisizliği veya doğru bir şekilde yönlendirememesi de sebep olabilir. Bu yüzden illaki birinde suç arayacaksanız kendinizde aramakla başlayabilirsiniz.

Çocuğun kişiliğini zedeleyecek cümleler kullanmak özgüven eksikliğine ve buna bağlı olarak da ikinci dönemde düşük motivasyona neden olabilir. Çocuk üzerinde baskı hissedeceği için daha çok yanlışa sürüklenebilir.

Bazı çocukların sözeli daha iyi olup sayısalda başarısız iken, bazıları sayısalda başarılı sözelde yetersiz olabilir. Her çocuğu farklı değerlendirmek gerektiğini unutmayın.

Hangi nedenlere bağlı olursa olsun zayıf karne getiren çocuğun anne ve babası bunun sebeplerini araştırıp, sorunu çözmek için kendi görevlerini yerine getirmelidir. Günlük yaşantı içerisinde sergilenen davranışlar ve derslerinde sağladığı başarılarda ailenin çocuğun çabasını takdir etmesi gerekir.

Her insan eğitim almaya ilk olarak ailesinde başlar. Bireyler ailesinden aldığı genetik özellikler ve aile içerisindeki tutum ve davranışlara göre çeşitli davranışlar sergiler. Anne babalar kendi akademik yaşantılarını ve kendi hayatlarını hesaba katmayarak çocuklarından beklentilerini yüksek tutabilir. Ancak her çocuğun başarısı kendi kapasitesine ve verdiği çabaya göre değerlendirilmelidir.

“Notlar kötüyse sana tatil yok!” gibi yaklaşımlar çocuğun benliğini, kişilik gelişimini zedeleyebilir. Çocuğun yaşama sevincinin ve hayatı yorumlayışının, güvenilirliğinin, saygılı olmasının, sosyal ilişkilerinde sağladığı başarının ve sağlığının karne başarısından daha önce gelmesi gerektiğini unutmayın. .