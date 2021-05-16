Zap bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, SİHA'lardan kaçışı olmayan teröristlerin Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.