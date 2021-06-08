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Zanka TV kimin? Zanka TV sahibi kim?
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Zanka TV kimin? Zanka TV sahibi kim?

Zanka TV kimin? YouTube üzerinden yayın yapan Zanka TV'nin kimin olduğu araştırılıyor. Her geçen gün abone sayısı artan Zanka TV içerikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bir çok alanda, birçok kişi ile röportaj yapan Zanka TV'nin sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Peki Zanka TV sahibi kim?

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08.06.2021 13:33:07
Zanka TV kimin? Zanka TV sahibi kim?

Zanka TV kimin? YouTube üzerinden yayın yapan Zanka TV'nin kimin olduğu araştırılıyor. Her geçen gün abone sayısı artan Zanka TV içerikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bir çok alanda, birçok kişi ile röportaj yapan Zanka TV'nin sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Peki Zanka TV sahibi kim?

Değişen dünya ile birlikte habercilik ve televizyonculuk da artıl internet mecralarına kaymaya başladı. Ulusal televizyon kanallarının yerini Youtube kanalları ve dijital programlar almaya başladı. Zanka TV de toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, kültür, eğitim, haber ağırlıklı; toplumsal fayda gözeten, takipçilerini iyiye, doğruya, güzel olana yönlendiren içerisinde mizahı da barındıran insan odaklı bir yayın yapma ilkesi olan Youtube kanalı olarak karşımıza çıkıyor. 

Zanka TV kimin?

Zanka'nın Web ağına baktığımız zaman sahibi olarak  "Zanka Medya Reklam Yay. Prod. Org. Tanıtım San. Ve Tic. Ltd. Şti." olarak gösteriliyor. Genel Yayın Yönetmeni olarak da Ferit Atay gösteriliyor. Ferit Atay daha önce KRT'de "Sorguluyorum" isimli programı sunuyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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