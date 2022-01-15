Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. 'Artan maaşlar hesaplara ne zaman yatırılacak?' Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? Peki, İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verilerinin yanı sıra emekli maaşlarındaki artış oranı da belirlendi. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları Ocak-Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay yüzde 25,47 oranında artırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplu sözleşme zammını 2022'de yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, bunun memur maaşlarında yüzde 30,5'lik bir artışla sonuçlanacağını belirtti. Memur maaşları da Ocak ayında yüzde 30,5 oranında artacak.

Memurlar, geçici personel ve memur emekliler 15 Ocak'ta artan maaşları ve enflasyon farkını alacak. 17-26 Ocak'ta SSK emeklilerine zamlı maaş, 25-28 Ocak'ta Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatacak.

AK Parti yetkilileri dün maaş bordrolarının kesildiğini belirterek, "Yönetmelik Çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilmiş olsaydı, farklar 15 Ocak'a kadar ulaşacaktı. Teklif bugün (dün) yasalaşsaydı, bugün yapılacaktı. gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak müzakereler Salı gününe ertelendiği için memurlar ile emekli maaşı artışı arasındaki fark 15 Ocak'a ulaşmayacak. AK Parti yetkilileri, fark ödemesi için yeni bir düzenleme yapılabileceğine dikkat çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.