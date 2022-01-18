Zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak?

Resmi açıklamalar doğrultusunda memur ve emekli maaşlarındaki artış oranının netleşmesinin ardından memur maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Artıştan sonra memur maaş zammının tarihi merak edilmeye başlandı. Artan maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddelik görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş bu farklı tarihe ulaşmadı. Memurlar, geçici personel ve memur emekliler, 15 Ocak'ta artan maaşları ve enflasyon farkını alacaktı, ancak teklif ulaşmadı.

SSK emeklilerine 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta maaş farkı ödenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verilerinin yanı sıra emekli maaşlarındaki artış oranı da belirlendi. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları Ocak-Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay yüzde 25,47 oranında artırılacak.

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur maaşı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi. .