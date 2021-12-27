Zamlı alınan ürünler iade edilir mi? Pahalı alınan ürün ucuzlayınca nasıl iade edilir? Son zamanlar piyasada bir zam dalgası yaşandı ve vatandaşlar da bu zam dalgasından daha az etkilenmek için pek çok ürünü fazlasıyla aldı. Gıda ürünlerinden elektronik ürüne kadar vatandaşlar 'daha da zam gelecek' endişesi ile yüksek fiyattan ürünleri aldı. Ancak dolar kurunda yaşanan düşüş sonrası pek çok ürüne de indirim geldi. Durum böyle olunca pek çok kişi yüksek fiyattan ürün almış oldu. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşların aldıkları ürünleri iade edebileceğini belirtti.

Dolar kurundaki oynaklık, vatandaşların hayatını alt üst etti. Fiyatların daha da yükseleceğini düşünerek kafasındaki ürünü satın alan ve hatta kimi zaman stoklayan vatandaş, doların bir gecede yüzde 30 değer kaybetmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Zira alım gücünün bir anda böyle değişmesi, "Fiyatlar düşer mi?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak şu an için beklenen düzeyde fiyat düşüşü gerçekleşmedi.

Zamlı alınan ürünler iade edilir mi?

Son günlerde döviz kurunda hızlı bir düşüş yaşandı ve bu düşüş bazı ürünlerin fiyatlarına da yansıdı. Teknolojik ürünlerden gıda ürününe kadar pek çok kişi bir kaç gün içinde pahalı ürün satın almış oldu. Pahalı aınan bu ürünleri iade etme hakkınızın olduğunu biliyor muydunuz? Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ürünleri iade edilebileceğini açıkladı.

Pahalı alınan ürün ucuzlayınca nasıl iade edilir?

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek, “Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir. E-ticaret'te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir” diye konuştu.

Cayma hakkı nedir?

Cayma hakkı, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'e göre internet ortamında yapılan satışlarda tüketicinin 14 gün içinde sözleşmeden cayma ve ödediği bedelin tamamını herhangi bir kesinti olmadan iadesini talep etme hakkıdır. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, ürünün teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma hakkınızı kullanarak sebep göstermeden ve iade kargo ücreti ödemeden ürünü iade edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.