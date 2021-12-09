Zahter otu saç dökülmelerine iyi geliyor

Zahter otu doğada kendiliğinden yetişebilen uyumlu bir bitkidir. Türkiye'de başta Hatay, Kilis ve Gaziantep olmak üzere birçok yerde yetişebilir. Zahter, Güney Doğu Anadolu mutfağında pek çok yemeğin ana malzemesi olarak kullanılır. Peki zahterin vücudumuza ne gibi bir faydası var? Gelin zahteri daha yakından tanıyalım...



Zahter otu halk arasında kara kekik, zahter kekiği, zater veya çıprıka adıyla da tanınır. Zahter otu ballıbabagiller familyasına ait bir bitkidir. Zahter ülkemizde Güney Doğu Anadolu mutfağında pek çok yemeğin ana malzemesi olarak kullanılır. Bu faydalı ot doğada kendi kendine yetişebilir.

Zahter otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Zahter otu, hazmı kolaylaştırır ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur.

Antioksidan etkilere sahip olan zahter bu sayede vücuda yabancı-zararlı maddelerin girmesini önler, var olan zararlı maddeleri ise vücuttan uzaklaştırır.

Zahter aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde düzenli olarak tüketilirse bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklardan korunmasını sağlar.

Bu faydalı ot grip, nezle gibi kış hastalıklarından kanser türüne kadar, vücudu çeşitli hastalıklardan korur. Vücuda enerji verir, yorgunluk ve halsizlik hissini azaltır.

Zahter otu vücutta oluşmuş yara ve iltihapların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Böbreklerin sağlığını olumlu yönde etkileyen zahter otu, karaciğerin yağlanmasını engellemede de oldukça başarılıdır.

Bağırsakların da sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan zahter otu, bu etkisi sayesinde bağırsaklarda oluşan hastalıkların iyileşme sürecine olumlu katkılarda bulunur.

Zahter otu, sinir sistemine iyi gelir. Sinir, stres ve bunlara bağlı olarak oluşan uykusuzluğa çare olur.

Zahter, cilt ve saç sağlığını da olumlu katkılarda bulunur. Harici olarak kullanılan zahter otu saç dökülmesini önler, cildin sivilce ve lekelerden temizlenmesine destek olur.

Zahter otunun vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Zahter otunu guatr hastaları, gebelik ve emzirme dönemlerindeki kadınların tüketmemesi gerekir. Ayrıca alerjik bir bünyeye sahip olan insanların, düzenli bir şekilde ilaç kullananların, ciddi ya da kronik bir hastalığı bulunanların, özel bir diyet uygulaması gerekenlerin doktorlarına sormadan zahter otu tüketmeleri doğru olmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.