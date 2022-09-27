Zağarlık nedir? TDK Zağarlık anlamı nedir? Zağar kimlere denir? Türk Dil Kurumu'na göre zağarlık kelime anlamının ne olduğu vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. İşte TDK'ya göre Zağarlık kelime anlamı...

Zağarlık nedir? TDK Zağarlık anlamı nedir? Zağar kimlere denir? Türk Dil Kurumu'na göre zağarlık kelime anlamının ne olduğu vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. İşte TDK'ya göre Zağarlık kelime anlamı...

"Zağarlık" kelime anlamının ne olduğu sıkça vatandaşlar tarafından soruluyor. Günlük konuşmada da sıkça karşılaştığımız bu kelimenin ne demek olduğu internette sıkça araştırılıyor. İşte Zağarlık kelimesinin anlamı...

Zağarlık nedir?

Zağarlık kelime anlamı "aşağılık, köpeklik" demektir. Zağarlık kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Zağarlık kelimesi önceki yıllara göe günümüzde daha az kullanılıyor.

TDK Zağarlık anlamı nedir?

Zağarlık kelimesinin TDK anlamı şu şekildedir;

"Av köpeği gibi izleme"

Zağarlık Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı: "Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam." - Mehmet Akif Ersoy