Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Programda Özdağ gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı. Peki Zafer partisinin Cumhurbaşkanı adayı kim? Zafer partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyecek? İşte detaylar...

ZAFER PARTİSİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programının konuğu oldu. Mevcut durum, atılması gereken adımlar ve parti vaatlerini açıklayan Ümit Özdağ, milli görev diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmak için göreve davet etti.

'Göreve çağırıyoruz'

Mansur Yavaş'ın seçim sonrası oluşacak geçiş dönemini yönetebilecek liderlerden biri olduğunu belirten Özdağ "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz." dedi.

'Cumhurbaşkanlığı iddiaları yalanlanmıştı'

ABB'den Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması ile ilgili ortaya çıkan haberleri yalanlamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." demişti. .