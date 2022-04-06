DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kıvılcım Kalay: “Mikrofon Bende, Dikkat Çeken Bir Müzik Programı Olacak Gibi Duruyor!”
Mariupol: Ruslar cesetleri yakıyor
2022 zamlı metrobüs ücreti ne kadar oldu? Durak sayısına göre öğrenci-tam metrobüs kaç TL? Metrobüs kısa mesafe-uzun mesafe zamlı fiyatı
Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ormanda bulundu
AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklandı: Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar neler?
Baba 8. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Baba yeni bölüm tek parça
Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor
NFT ile ruhunu 350 dolara sattı
Hangi ürünlerin fiyatı sabitlenecek? 20 ürün hangisi? Yağ, yumurta, et fiyatı aynı mı kalacak? Ayçiçek yağı fiyatı sabit mi kalacak?
Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? Rainbow Six Siege mobile sistem gereksinimleri nedir?
Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölüm izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da 26. bölümü yayınlandı mı?
İslam Memiş’ten çok konuşulacak tavsiye
Ruslara ait 13 yata daha el koyuldu
Bulgaristan’dan Rusya’ya sürpriz destek
Yaz aylarında hazır giyime zam mı gelecek? Hazır giyime ne kadar zam gelecek?

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Zafer Partisinin Cumhurbaşkanı adayı kim? Zafer Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyecek?

Zafer Partisinin Cumhurbaşkanı adayı kim? Zafer Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyecek?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Programda Özdağ gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı. Peki Zafer partisinin Cumhurbaşkanı adayı kim? Zafer partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyecek? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-04-06 15:08:20
Zafer Partisinin Cumhurbaşkanı adayı kim? Zafer Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyecek?

ZAFER PARTİSİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programının konuğu oldu. Mevcut durum, atılması gereken adımlar ve parti vaatlerini açıklayan Ümit Özdağ, milli görev diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmak için göreve davet etti.

'Göreve çağırıyoruz'

Mansur Yavaş'ın seçim sonrası oluşacak geçiş dönemini yönetebilecek liderlerden biri olduğunu belirten Özdağ "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz." dedi.

'Cumhurbaşkanlığı iddiaları yalanlanmıştı'

ABB'den Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması ile ilgili ortaya çıkan haberleri yalanlamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." demişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş