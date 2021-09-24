DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtladı
Büyükçekmeceli çocukların bisiklet yarışı nefesleri kesti
Karadeniz'de 4 ilin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli: Büyüme devam edecek son çeyreğe hazırız
YKS 2. ek tercih ne zaman? 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?
Batı’daki 'sürgün Doğulu' Edward Said
2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Türkiye ve İran'la ilişkilerini düzeltmeden Suudi Arabistan'ın durumu zor'
Camdaki Kız dizisindeki Hayri kim? Camdaki Kız dizisindeki Hayri'yi kim oynuyor? Cihangir Ceyhan kimdir?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YÖKDİL açıklaması
Almanya, Merkel sonrası dönemi belirlemek için sandık başına gidiyor
Ali Gücüm kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Gücüm'ün görevi neydi?
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar yeni araştırmasını açıkladı
25 Eylül Cumartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var? Süper Lig 25 Eylül Cumartesi-25 Eylül Pazar Süper Lig fikstürü
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye müzakere şartı

TIMETURK / GENEL / Zafer Kurugöl kimdir? Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne dedi?

Zafer Kurugöl kimdir? Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne dedi?

NTV kanalında koronavirüs vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün yapmış olduğu açıkalmalar gündeme bomba gibi düştü. Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını belirtene Prof. Dr. Zafer Kurugöl sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Zafer Kurugöl kimdir? Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne dedi? Kurugöl daha sonra yapmış olduğu açıklamaya ek olarak bir açıklama daha yaptı. Kurugöl açıklamasında yanlışlıkla aşılanan bebek sayısının sadece 1 kişi olduğunu belirtti. İşte Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün hayatı ve öz geçmişi...

3 Saat Önce
2021-09-24 09:21:00
Zafer Kurugöl kimdir? Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne dedi?

NTV kanalında koronavirüs vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün yapmış olduğu açıkalmalar gündeme bomba gibi düştü. Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını belirtene Prof. Dr. Zafer Kurugöl sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Zafer Kurugöl kimdir? Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne dedi? Kurugöl daha sonra yapmış olduğu açıklamaya ek olarak bir açıklama daha yaptı. Kurugöl açıklamasında yanlışlıkla aşılanan bebek sayısının sadece 1 kişi olduğunu belirtti. İşte Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün hayatı ve öz geçmişi...

Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl yaptığı açıklama ile ülke gündemini değiştirdi. Kurugöl açıklamasında çocuklara yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını ifade etti. Kurugöl 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl'ün açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişi açıklamanın detayını beklerken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni bir açıklama geldi.

Açıklamasını güncelledi

Prof. Dr. Zafer Kurugöl sadece tek bir vakanın olduğunu ve olayın 3 ay önce gerçekleştiğini dile getirdi. Kurugöl açıklamasında şunları dile getirdi: "105 milyon doz aşı yapılan bu ülkede, bunu fedakarca yapan sağlık personeli bir kere bilmeden yapmış. O kadar kişi arasından sadece 1 kişi var. 3 ay önce olmuş. Aşıyı uygulayan 2 sağlık personeli hem bebek aşılaması hem de yetişkinlere koronavirüs aşılaması yapıyorlar. Yanlışlıkla Hepatit- B yerine koronavirüs aşısı yapılmış."

Hakkında soruşturma açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"nı ileri süren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değil" denildi.

Prof. Dr. Kurugöl'ün "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"na ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada "İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir?

Prof. Dr. Zafer Kurugöl Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesidir.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1978 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'nda doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 1996 yılında Doçent oldu.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün uzmanlık alanı çocuk sağlığı ve hastalıklarıdır.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne dedi?

Prof. Dr. Zafer Kurugöl açıklamasında yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl açıklamasının devamında bu aşıların bebeklere hiç bir zararının olmadığını belirtti. Prof. Dr. Zafer Kurugöl yanlışlıkla yapılan aşıların sonuçlarının ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş