NTV kanalında koronavirüs vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün yapmış olduğu açıkalmalar gündeme bomba gibi düştü. Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını belirtene Prof. Dr. Zafer Kurugöl sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Zafer Kurugöl kimdir? Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne dedi? Kurugöl daha sonra yapmış olduğu açıklamaya ek olarak bir açıklama daha yaptı. Kurugöl açıklamasında yanlışlıkla aşılanan bebek sayısının sadece 1 kişi olduğunu belirtti. İşte Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün hayatı ve öz geçmişi...

NTV kanalında koronavirüs vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün yapmış olduğu açıkalmalar gündeme bomba gibi düştü. Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını belirtene Prof. Dr. Zafer Kurugöl sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Zafer Kurugöl kimdir? Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne dedi? Kurugöl daha sonra yapmış olduğu açıklamaya ek olarak bir açıklama daha yaptı. Kurugöl açıklamasında yanlışlıkla aşılanan bebek sayısının sadece 1 kişi olduğunu belirtti. İşte Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün hayatı ve öz geçmişi...

Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl yaptığı açıklama ile ülke gündemini değiştirdi. Kurugöl açıklamasında çocuklara yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını ifade etti. Kurugöl 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl'ün açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişi açıklamanın detayını beklerken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni bir açıklama geldi.

Açıklamasını güncelledi

Prof. Dr. Zafer Kurugöl sadece tek bir vakanın olduğunu ve olayın 3 ay önce gerçekleştiğini dile getirdi. Kurugöl açıklamasında şunları dile getirdi: "105 milyon doz aşı yapılan bu ülkede, bunu fedakarca yapan sağlık personeli bir kere bilmeden yapmış. O kadar kişi arasından sadece 1 kişi var. 3 ay önce olmuş. Aşıyı uygulayan 2 sağlık personeli hem bebek aşılaması hem de yetişkinlere koronavirüs aşılaması yapıyorlar. Yanlışlıkla Hepatit- B yerine koronavirüs aşısı yapılmış."

Hakkında soruşturma açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"nı ileri süren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değil" denildi.

Prof. Dr. Kurugöl'ün "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"na ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada "İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir?

Prof. Dr. Zafer Kurugöl Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesidir.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1978 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'nda doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 1996 yılında Doçent oldu.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün uzmanlık alanı çocuk sağlığı ve hastalıklarıdır.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne dedi?

Prof. Dr. Zafer Kurugöl açıklamasında yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl açıklamasının devamında bu aşıların bebeklere hiç bir zararının olmadığını belirtti. Prof. Dr. Zafer Kurugöl yanlışlıkla yapılan aşıların sonuçlarının ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.