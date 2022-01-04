Yüzünüze kabartma tozu sürerseniz...

Sivilce hepimizin ortak derdi. Genellikle sıkarak onlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Ancak sivilcelerin sıkılması ve zamanında tedavi edilmemesi yüzünden cildimizde sivilce izleri kalabiliyor. Peki sivilce izlerini nasıl geçireceğiz? Sizler için araştırdık...



Hayatımızın her döneminde sivilce problemiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Sivilceler bir süre sonra geçse de izleri cildimizde kalabiliyor. Bu izleri geçirmek için doğal yöntemler tercih edebilirsiniz.

Sivilce lekeleri nasıl geçirilir?

Patates yöntemi - Patates içerisinde bulunan yoğun nişasta sayesinde sivilce izlerine iyi gelmektedir. Önce patatesi rendeleyin, daha sonra bir tülbentin içerisine koyarak suyunu çıkarın. Bu suyu problemli bölgeye uygulayın ve yirmi dakika boyunca bekletin. Daha sonra yüzünüzü ılık suyla güzel bir şekilde temizleyin.

Limon yöntemi - Limon sivilce izlerini geçirmede çok etkilidir. Limon suyunu sıkın ve bir parça pamuk yardımıyla izlerin üzerine sürün. Cildiniz hassas bir yapıdaysa asidik özelliği olan limon size iyi gelmeyecektir.

Elma sirkesi yöntemi - Birçok cilt ürününün içerisinde bulunan elma sirkesi cildin ihtiyacı olan mineralleri cilde kazandırıyor. Akşam uyumadan önce bir pamuğa damlattığınız elma sirkesini sivilce izlerinin üzerine sürebilirsiniz. Cildiniz hassas bir yapıdaysa asidik özelliği olan elma sirkesi size iyi gelmeyecektir.

Kabartma tozu yöntemi - Kabartma tozu sivilceleri kurutmada ve sivilce izlerini geçirmede çok etkili bir maddedir. Bir çay kaşığı kabartma tozuna bir damla limon suyu ilave edin ve macun kıvamına gelen karışımı nemli yüzünüze uygulayın. Macun kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayın. Uzun süre ciltte kalması tahriş olma riskini artırabilir, hassas bir cilde sahipseniz dikkatli davranmalısınız.

Toz şeker yöntemi - Ciltte peeling etkisi oluşturan toz şeker de sivilce izleri için etkili olacaktır. Sivilce lekelerinin üzerine masaj yaparak yaydığınız hafif nemli toz şekeri on beş dakika boyunca bekletin ve daha sona yüzünüzü temizleyin.

Yoğurt yöntemi - İçerisine limon suyu ilave edeceğiniz yoğurdu yüzünüzde problemli noktalara sürün. Bu şekilde on beş dakika boyunca bekletin. Daha sonra yüzünüzü temizleyin.

Tüm bu yöntemleri hassas bir cilde sahipseniz doktorunuza danışmadan denemenizi tavsiye etmeyiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.