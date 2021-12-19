Yüzünüzdeki tüylerden zerdeçal ile kurtulun!

İstenmeyen tüyler kadınların oldukça muzdarip olduğu bir durumdur. Onlardan kurtulmak gerçekten çok zordur. Kremler, lazer epilasyonlar, iğneli epilasyonlar dahi onlardan bizi tam olarak kurtaramaz. Sizlere tüylerinizden kurtulmak için zerdeçal ile hazırlayabileceğiniz doğal bir tüy dökücü önerimiz olacak...



Büyün kadınların istenmeyen tüylerle adeta başı beladadır. Çünkü onlardan kurtulmak çok zordur. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bizi onlardan kesin olarak kurtarabilecek bir yöntem hala mevcut değil. Fakat bazı doğal yöntemler kullanarak onlardan kurtulabilirsiniz...

Zerdeçal ile doğal tüy dökücü nasıl hazırlanır?

Özellikle yüz bölgenizde oluşan istenmeyen tüylerle başınız dertteyse bu karışım size çok uygundur.

Zerdeçal ile doğal tüy dökücü hazırlamak için iki çorba kaşığı toz zerdeçal ve iki çorba kaşığı süte ihtiyacınız olacak. Toz zerdeçalı bir kaseye koyun, içerisine iki çorba kaşığı kadar süt ekleyin ve güzelce karıştırın. Karışımın macun kıvamına gelmesi gerekir. Eğer çok sıvı ya da fazla katı olursa süt miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Macun kıvamına gelen karışımı uygulamak istediğiniz bölgeye güzel bir şekilde sürün ve bu şekilde yarım saat kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla cildinizi yıkayın ve bu uygulamayı haftada üç dört defa yapın. Tüyleriniz yeniden çıkmaya başlayınca daha güçsüz olduklarını ve bazılarının çıkmadığını göreceksiniz. Bu uygulamayı düzenli olarak yapmaya devam ederseniz istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

Zerdeçal ile hazırlanan doğal tüy dökücünün herhangi bir zararı var mı?

Cildiniz çok hassas ise, cilt problemleri veya alerjik reaksiyonlar yaşıyorsanız bu uygulamayı yapmadan önce mutlaka uzman bir doktora danışmalısınız. Aynı şekilde cildinizde normalin çok daha üzerinde bir tüylenme söz konusuysa böyle doğal yöntemleri denemeden önce mutlaka hastanelerin ilgili bölümlerine başvurarak doktorunuzun sizin için uygun gördüğü tahlillerinizi yaptırmalı, hormonlarınızın ve vücudunuzun diğer tüm işleyişlerinin normal seyrinde olduğundan emin olmalısınız. Çünkü fazla tüylenme, hormon bozukluğu başta olmak üzere birçok rahatsızlıktan kaynaklı olarak oluşmuş olabilir. Böyle bir durumda doktorunuz öncelikle sizin için uygun olan tedavi yöntemlerine gidecektir. Sağlığınızı ciddiye alın ve doktorunuza güvenin...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.