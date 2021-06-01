Yüz yüze eğitime katılmama dilekçesi | Derslere katılmama dilekçe örneği indir

Yüz yüze eğitime katılmama dilekçesi | Uzun süre kapalı olan okulların da yeniden açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerin tümünde başlayacak olan yüz yüze eğitimlere katılım zorunlu olmayacak. Yüz yüze eğitime katılmak istemeyenler okullarına vermek için yüz yüze eğitime katılmama dilekçe örneğini internetten araştırmaya başladı. MEB okullarda yüz yüze eğitime atılmayacak olan öğrenciler için dilekçe şartı olmadığını açıkladı. Okula gitmeme dilekçesi, derslere katılmama dilekçe örneği indir seçeneğini haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Yüz yüze eğitime katılmama dilekçesi | Uzun süre kapalı olan okulların da yeniden açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerin tümünde başlayacak olan yüz yüze eğitimlere katılım zorunlu olmayacak. Yüz yüze eğitime katılmak istemeyenler okullarına vermek için yüz yüze eğitime katılmama dilekçe örneğini internetten araştırmaya başladı. Okula gitmeme dilekçesi, derslere katılmama dilekçe örneği indir seçeneğini haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Kabine Toplantısı sonrası kademeli normalleşmenin ikinci aşamasının detayları belli oldu. Ülke genelinde normalleşme adımları biraz daha esnetilirken okullara dönüşün de ilk adımı atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yüz yüze eğitimlere başlanacağı açıklandı. İlkokul öğrencileri iyüz yüze eğitime başlarken ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 7 Haziran'da başlayacak. Yapılan açıkalamda yüz yüze eğitimlere katılma zorunlu tutulmadı. İstemeyen veli çocuğunu yüz yüze eğitime göndermeyebilir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada ayrıca, "7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime bugünden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında: "Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.