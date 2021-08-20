6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimin detayları belli olamaya başladı. Yüz yüze eğitim konulu yapılan toplantıda okullarda alınacak tedbirler belli oldu. Peki yüz yüze eğitimde okullarda maske takılacak mı? Öğrenciler sınıfta maske takacak mı?

Yüz yüze eğitimde okullarda maske takılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Özer konuya ilişkin açıklamasında; "Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak." dedi.