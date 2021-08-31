Yüz yüze eğitim zorunlu mu isteğe bağlı mı? Yüz yüze eğitim mecburi mi?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullarda yapılan eğitimler uzun süre uzaktan, online olarak yapıldı. Aşılamada yakalanan ivme ve vaka sayılarında düşüş nedeniyle okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı 81 il Milli Eğitim Müdürlükleri'ne okullarda yeni eğitim öğretimin nasıl olması gerektiğine dair yazı gönderdi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimler zorunlu olacak. İsteğe bağlı uzaktan ya da online olarak eğitim seçeneği bulunmuyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullarda yapılan eğitimler uzun süre uzaktan, online olarak yapıldı. Aşılamada yakalanan ivme ve vaka sayılarında düşüş nedeniyle okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı 81 il Milli Eğitim Müdürlükleri'ne okullarda yeni eğitim öğretimin nasıl olması gerektiğine dair yazı gönderdi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimler zorunlu olacak. İsteğe bağlı uzaktan ya da online olarak eğitim seçeneği bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayacağını duyurdu. Özer açıklamasında, "Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması hâlinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir" diye konuştu.

Yüz yüze eğitim zorunlu mu isteğe bağlı mı?

2021-2022 eğitim öğretim dööneminde eğitimler yüz yüze olacak şekilde başlayacak. Eğitimler zorunlu olacak. 2021-2022 eğitim öğertim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Özer, mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.

Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Yüz yüze eğitimin esaslarını açıklayan Özer, "Öğretmenler, öğrenciler ve personel okula maske ile gelecek. İhtiyaç halinde okulda maske dağıtılacak. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır" dedi.

Yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgileri paylaşan Özer'in açıklaması şöyle:

Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek.

Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır.

1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.

Bakanlığımız bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurduk. Bu sistem sayesinde il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçleri anlık olarak takip edeceğiz.

Millî Eğitim Bakanlığındaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı, aşı olmayan personel için alınacak önlemler, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenecektir.

Aynı şekilde, herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas olması durumunda yapılacaklar da Sağlık Bakanlığının önerilerine göre uygulanacaktır.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak geleceklerdir. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak.

Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak.

Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacak.

Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecektir. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak.

2021-2022 eğitim öğretim takvimi

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.