Yüz yüze eğitim kaç gün olacak? Yüz yüze eğitim hangi gün yapılacak?

Yüz yüze eğitim kaç gün olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimlerin başlayacağını açıkladı. Selçuk açıklamasında yüz yüze eğitimlerin haftada iki gün olacağını açıkladı. Öğrenciler ve veliler de yüz yüze eğitim hangi gün yapılacak gibi soruları sormaya başladı. Peki yüz yüze eğitim haftanın hangi gününde var? İşte Bakan Selçuk'un yüz yüze eğitimlere ilişkin açıklaması;

Yüz yüze eğitim kaç gün olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimlerin başlayacağını açıkladı. Selçuk açıklamasında yüz yüze eğitimlerin haftada iki gün olacağını açıkladı. Öğrenciler ve veliler de yüz yüze eğitim hangi gün yapılacak gibi soruları sormaya başladı. Peki yüz yüze eğitim haftanın hangi gününde var? İşte Bakan Selçuk'un yüz yüze eğitimlere ilişkin açıklaması;

Yüz yüze eğitim hangi günlerde olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Köy okullarında yüz yüze eğitim kaç gün olacak?

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirildi.

Yüz yüze eğitim zorunlu mu?

1 Haziran'da başlayacak olan ve haftada 2 gün yapıalcağı açıklanan yüz yüze eğitimin zorunlu olmayacağı öğrencilerin isteğine bırakılacağı öğrenidli.

KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

* Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

* Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

* Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

* Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

* Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

* Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor.

* Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

* Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

* Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.