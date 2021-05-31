DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

AB'den aşı olanlara seyahat kısıtlamalarını yumuşatma teklifi
Steadfast Defender 2021 Tatbikatı savunma amacıyla yapılıyor
E- ticarette 'kuşak kayması'
Yaz ayında ikinci el patlaması yaşanabilir
Yüz yüze eğitim kaç gün olacak? Yüz yüze eğitim hangi gün yapılacak?
Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu
Yüz yüze eğitim hangi günlerde olacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?
Düğün yapmak serbest mi? Haziranda düğün salonları açıldı mı?
Bakan Selçuk açıkladı: Eğitim yarın başlıyor
DSÖ'den dünya nüfusunun yüzde 10'unun eylül sonuna kadar aşılanması çağrısı
Lunaparklar açılacak mı? Lunaparklar hangi günler açık?
Üniversitelerin akademik takviminin başlayacağı tarih belirlendi
Devlet kurumlarında esnek mesai uygulaması devam edecek mi?
1 Haziran'da okullar açıldı mı? Yüz yüze eğitim başladı mı?
Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili yeni düzenleme açıklandı

Yüz yüze eğitim hangi günlerde olacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?

Yüz yüze eğitim hangi günlerde olacak? 1 Haziran'dan sonra okulların durumuna dair detaylar belli oldu. Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin 1 Haziran'dan sonra başlanacağını duyurdu. Yüz yüze eğitimin haftada iki gün olacağı açıklandı. Peki yüz yüze eğitim hangi günlerde olacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Bakan Selçuk Haziran ayında yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı...

ABONE OL

Google News - Timeturk
31.05.2021 20:49:10
Yüz yüze eğitim hangi günlerde olacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?

Yüz yüze eğitim hangi günlerde olacak? 1 Haziran'dan sonra okulların durumuna dair detaylar belli oldu. Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin 1 Haziran'dan sonra başlanacağını duyurdu. Yüz yüze eğitimin haftada iki gün olacağı açıklandı. Peki yüz yüze eğitim hangi günlerde olacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Bakan Selçuk Haziran ayında yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı...

Yüz yüze eğitim hangi günlerde olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yüz yüze eğitim zorunlu mu?

1 Haziran'da başlayacak olan ve haftada 2 gün yapıalcağı açıklanan yüz yüze eğitimin zorunlu olmayacağı öğrencilerin isteğine bırakılacağı öğrenidli. 

KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

kağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş