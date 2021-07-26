Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimlere ilişkin flaş açıklama geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 6 Eylül'de başlanacağı açıklanmıştı. Ancak son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış okullarda yüz yüze eğitimin ertelenebileceği ihtimalinin de tartışılmasına neden oldu. Okulların açılmasına sayılı günler kala okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi sorusu sorulmaya başlandı. Bakan Selçuk bu tartışmalara nokta koyacak açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimlere ilişkin flaş açıklama geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 6 Eylül'de başlanacağı açıklanmıştı. Ancak son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış okullarda yüz yüze eğitimin ertelenebileceği ihtimalinin de tartışılmasına neden oldu. Okulların açılmasına sayılı günler kala okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi sorusu sorulmaya başlandı. Bakan Selçuk bu tartışmalara nokta koyacak açıklamalarda bulundu.

Artan koronavirüs vaka sayıları okulların açılmasını bekleyen öğrencileri endişelendirmeye başladı. Kurban bayramı sonrası vaka sayılarının daha da artacağı ihtimali göz önünde bulundurulduğunda vaka okullarda yüz yüze eğitimin yapılıp yapılmayacağı gündeme geldi. Mersin'de konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk açıklamasında Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? sorularına yanıt verdi.

Yüz yüze eğitim ertelenecek mi?

Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı yoksa uzaktan eğitim mi olacak? Okulların açılmasına 1.5 ay kala öğrenciler ve veliler artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi: "Bizim şu andaki bakış açımız okulların tamamen 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili."

Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Eylül'de okulların açılması planı üzerine konuşan Bakan Selçuk okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili her türlü görevi yerine getirdiklerini söyledi. Selçuk, "Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor" diye konuştu.

Vaka sayıları okulların açılışını erteler mi?

Açıklamalarının ardından basın mesnuplarının sorusunu yanıtlayan Ziya Selçuk bir gazetecinin, corona virüs kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceği konusundaki sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması"

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar 2021-2022 senesinde 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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