Jandarma Genel Komutanlığında bazı komutanlar emekliliğe sevk edildi bazıları ise terfi etti. Resmi Gazete yayımlanan kararlara göre Yusuf Kenan Topcu da Tümgeneralliğe terfi etti. Peki Yusuf Kenan Topcu kimdir? Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu nereli, kaç yaşında?

Jandarma Genel Komutanlığında bazı komutanlar emekliliğe sevk edildi bazıları ise terfi etti. Resmi Gazete yayımlanan kararlara göre Yusuf Kenan Topcu da Tümgeneralliğe terfi etti. Peki Yusuf Kenan Topcu kimdir? Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu nereli, kaç yaşında?

Yusuf Kenan Topcu kimdir?

Yusuf Kenan Topcu 1966 yılında dünyaya geldi.

Yusuf Kenan Topcu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.

Teğmen rütbesi ile 1987 yılında Kara Harp Okulundan, 1988 yılında da Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1988-2006 yılları arasında çeşitli birliklerde Takım, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2006-2008 yılları arasında Hakkâri 1'inci Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı, 2008-2009 yılları arasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Avrupa Yakası 1'inci Komutan Yardımcılığı, 2009-2013 yılları arasında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 2013-2016 yılları arasında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında Ankara Asayiş Başkanlığı Asayiş Daire Başkanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Yusuf Kenan TOPCU, İçişleri Bakanlığının 2017/346 sayılı kararnamesi ile Tuğgeneralliğe terfi ederek Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevi yürüttükten sonra 09 Eylül 2019 tarihinden itibaren Muğla İl Jandarma Komutanlığına atanmıştır.

Yusuf Kenan Topcu Tümgeneral rütebesine terfi etmiştir.



Yusuf Kenan Topcu evli ve iki çocuk babasıdır.

Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu İngilizce bilmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı hakkında

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerler ile Sahil Güvenlik Teşkilatı bulunmayan kıyı, deniz ve sahillerde görev yapan silahlı genel kolluk kuvvetidir. 1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu ile 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu'nda ve diğer yasalarda kendisine verilen görevleri yerine getiren Jandarma Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışır. Jandarma birlikleri; seferberlik ve savaş hallerinde, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine devam eder.

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