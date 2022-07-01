Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan ne dedi?

Laik insanların beyinsiz insanlar olduğunu söyleyen Yusuf Kaplan, tepkilerin artması üzerine Twitter hesabından özür diledi. Peki Yusuf Kaplan ne dedi? Yusuf Kaplan kimdir?

Yazar Yusuf Kaplan, Akit TV'de yayınlanan 'Kürsü' adlı programa katıldı. Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kaplan, laikliği savunanlara ağır suçlamalarda bulundu. Gelişmenin ardından Yusuf Kaplan'ın kim olduğu, Yusuf Kaplan'ın ne dediği merak edildi.

Yusuf Kaplan kimdir?

Yusuf Kaplan, 1964 yılında Şarkışla'da dünyaya gözlerini açtı. İlk öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, sahne ve görüntü sanatları bölümü, Sinema-TV ana sanat dalından mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İngiltere'ye gitti.

1991 yılında East Anglia Üniversitesinde "Story-Telling and Myth-Making Medium: Television" başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini bitirdi. 1992 yılında Londra Üniversitesi ve Middlesex Polytechnic'te Dr. Roy Armes'ın danışmanlığında doktora yaptı. İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kayıtlar, Kitap Dergisi, Girişim, İslâm ve Kadın ve Aile gibi dergilerle Zaman ve Millî Gazete gibi günlük gazetelerde çeşitli yazı, röportaj ve çevirileri yayımlandı. Michel Foucault, Baudrillard, Milan Kundera, Umberto Eco ve John Berger gibi yazar ve düşünürlerden çeşitli çeviriler yaptı. Bir süre Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Ardından 3 sene Umran dergisini yönetti. Yusuf Kaplan, hâlen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde öğretim görevlisidir ve Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

25 Şubat 2006'ya kadar TV5'in genel yayın koordinatörlüğünü yaptı, daha sonra TVNET'in kurucuları arasında yer aldı.

Yusuf Kaplan ne dedi?

Yusuf Kaplan, ''Laiklerin kafası basmıyor. Beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten. Beyin sorunu var ortada.'' dedi. Ardından Türkiye'deki laiklik pratiğinin halkın burnundan getirildiğini ve başörtüsü örneğinde olduğu gibi zulme dönüştüğünü söyledim ve zalim laiklik anlayışını eleştirdim. Kimseyi aşağılayacak biri değilim. Canlı yayında söylediğim sözler maksadını aşmış. Özür dilerim." diyerek özür diledi.